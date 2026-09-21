Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin chính quyền nước này đã đóng cửa trung tâm tiếng Pháp theo lệnh của tòa án từ văn phòng công tố Tehran. Theo cáo buộc từ các nhà chức trách Iran, trung tâm này hoạt động không có giấy phép phù hợp, vi phạm các công ước ngoại giao, lợi dụng danh nghĩa dạy ngôn ngữ để thực hiện các dự án chống lại văn hóa Hồi giáo - Iran, đồng thời tìm kiếm, thiết lập mạng lưới trong giới tinh hoa và tạo điều kiện cho họ xuất cảnh khỏi Iran.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã yêu cầu triệu tập đại sứ Iran tại Paris (Ảnh: Reuters)

Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định hành động của Iran là vô lý và không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng, đây là một hình thức hăm dọa mới của Iran sau khi Pháp tìm cách tăng cường sự ủng hộ và liên hệ với xã hội dân sự Iran sau cuộc đàn áp các cuộc biểu tình vào đầu năm nay.

Trước sự kiện này, quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng trong nhiều năm do chương trình hạt nhân của Iran và việc Tehran bắt giữ một số công dân Pháp. Mặc dù mối quan hệ đã được cải thiện sau khi những công dân này được thả và Pháp giữ khoảng cách với cuộc xung đột Mỹ - Iran, nhưng tình hình đã xấu đi vào mùa hè sau khi hai nhà ngoại giao của Pháp bị bắt giữ và sau đó bị trục xuất. Pháp cũng đáp trả bằng hành động tương tự.