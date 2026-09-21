English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran

Thứ Hai, 11:23, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin chính quyền nước này đã đóng cửa trung tâm tiếng Pháp theo lệnh của tòa án từ văn phòng công tố Tehran. Theo cáo buộc từ các nhà chức trách Iran, trung tâm này hoạt động không có giấy phép phù hợp, vi phạm các công ước ngoại giao, lợi dụng danh nghĩa dạy ngôn ngữ để thực hiện các dự án chống lại văn hóa Hồi giáo - Iran, đồng thời tìm kiếm, thiết lập mạng lưới trong giới tinh hoa và tạo điều kiện cho họ xuất cảnh khỏi Iran.

phap tuyen bo se dap tra viec iran dong cua trung tam ngon ngu o tehran hinh anh 1
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã yêu cầu triệu tập đại sứ Iran tại Paris (Ảnh: Reuters)

Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định hành động của Iran là vô lý và không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng, đây là một hình thức hăm dọa mới của Iran sau khi Pháp tìm cách tăng cường sự ủng hộ và liên hệ với xã hội dân sự Iran sau cuộc đàn áp các cuộc biểu tình vào đầu năm nay.

Trước sự kiện này, quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng trong nhiều năm do chương trình hạt nhân của Iran và việc Tehran bắt giữ một số công dân Pháp. Mặc dù mối quan hệ đã được cải thiện sau khi những công dân này được thả và Pháp giữ khoảng cách với cuộc xung đột Mỹ - Iran, nhưng tình hình đã xấu đi vào mùa hè sau khi hai nhà ngoại giao của Pháp bị bắt giữ và sau đó bị trục xuất. Pháp cũng đáp trả bằng hành động tương tự.

Nho Biền/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh về nguy cơ leo thang mới
Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh về nguy cơ leo thang mới

VOV.VN - Ngày 20/9, Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào sẽ kích hoạt hành động trả đũa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.

Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh về nguy cơ leo thang mới

Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh về nguy cơ leo thang mới

VOV.VN - Ngày 20/9, Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào sẽ kích hoạt hành động trả đũa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz
Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này hôm 20/9 tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng các điều kiện của Iran.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này hôm 20/9 tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng các điều kiện của Iran.

Iran chuyển các điều kiện nối lại đàm phán và chấm dứt chiến tranh với Mỹ
Iran chuyển các điều kiện nối lại đàm phán và chấm dứt chiến tranh với Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei, cho biết, Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.

Iran chuyển các điều kiện nối lại đàm phán và chấm dứt chiến tranh với Mỹ

Iran chuyển các điều kiện nối lại đàm phán và chấm dứt chiến tranh với Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei, cho biết, Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ