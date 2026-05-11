Pháp và Anh thúc đẩy sứ mệnh quốc tế bảo vệ eo biển Hormuz

Việc Pháp và Anh triệu tập hội nghị trực tuyến với bộ trưởng quốc phòng của hơn 40 quốc gia vào ngày 12/5 được xem là bước đi đáng chú ý nhằm bảo vệ lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Đây không chỉ là một động thái an ninh, mà còn phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc định hình vai trò chính trị và chiến lược của mình tại khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, cuộc họp này nhằm cụ thể hóa mức độ đóng góp quân sự của các nước đồng minh. Mục tiêu mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng nhấn mạnh là xây dựng một “sứ mệnh trung lập” để bảo vệ tàu thương mại và góp phần giảm căng thẳng trong khu vực.

Để thể hiện quyết tâm hành động, Anh đã điều tàu khu trục HMS Dragon từ Địa Trung Hải sang Trung Đông, trong khi Pháp triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles-de-Gaulle hướng về vùng Vịnh. Những động thái này cho thấy Paris và London không chỉ dừng ở tuyên bố chính trị, mà đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn hiện diện quân sự thực tế.

Việc huy động hơn 40 quốc gia cho thấy mức độ lo ngại sâu rộng về an ninh năng lượng và tự do hàng hải tại một trong những tuyến vận tải chiến lược nhất thế giới. Đồng thời, sáng kiến này cũng phản ánh mong muốn của châu Âu trong việc xây dựng một cơ chế đa phương riêng, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào cách tiếp cận quân sự của Washington tại Trung Đông.

Dù được mô tả là sứ mệnh mang tính phòng vệ, chiến dịch này vẫn đối mặt với nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Khi tàu sân bay Charles-de-Gaulle và tàu khu trục HMS Dragon hiện diện trong không gian hàng hải chật hẹp và nhạy cảm, ranh giới giữa bảo vệ tàu thương mại và đối đầu quân sự có thể trở nên rất mong manh.

Bên cạnh đó, áp lực từ Mỹ vẫn là một biến số lớn. Những tuyên bố cứng rắn từ Washington cho thấy các đồng minh châu Âu sẽ phải tính toán rất kỹ quy tắc giao chiến, sao cho vừa bảo đảm an ninh hàng hải, vừa tránh kích hoạt một vòng đối đầu mới với Iran.

Sứ mệnh Hormuz 2026 là một phép thử lớn đối với năng lực điều phối an ninh đa phương của châu Âu. Nếu thành công, Pháp và Anh có thể định hình một mô hình can thiệp hiệu quả hơn, cân bằng hơn giữa răn đe và kiềm chế. Ngược lại, nếu thất bại, vùng Vịnh có nguy cơ rơi vào một chu kỳ bất ổn mới với tác động lan rộng đến an ninh và kinh tế toàn cầu.