中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp

Thứ Hai, 05:31, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Iran hôm qua (10/5) cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến khủng hoảng gia tăng.

Cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra chiều qua, trong bài viết trên mạng xã hội X. Ông Gharibabadi khẳng định việc triển khai bất kỳ chiến hạm nào đến eo Hormuz dù dưới danh nghĩa bảo vệ tàu thuyền, đều sẽ khiến căng thẳng leo thang, do phải đối mặt với phản ứng quyết đoán và tức thì từ các lực lượng vũ trang Iran.   

israel tuyen bo chua ket thuc xung dot, iran de doa dap tra tau chien anh - phap hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cảnh báo của quan chức ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh Pháp và Anh thông báo sẵn sàng cử lực lượng tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại eo Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới đã bị Iran phong tỏa từ hơn 2 tháng qua. Trên thực tế, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã có mặt tại khu vực từ tuần trước, trong khi khu trục hạm HMS Dragon của Anh, cũng được cho là đang trên đường tới Trung Đông.  

Còn tại khu vực vùng Vịnh, các nước Kuwait và UAE hôm qua thông báo đã đánh chặn một số máy bay không người lái xâm phạm không phận, nghi do Iran tiến hành. Cùng ngày, Qatar xác nhận một tàu chở hàng đã bị một máy bay không người lái tấn công và gây cháy ở vị trí chỉ cách thủ đô Doha khoảng 43km.

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc vào Iran ngày 28/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định chiến tranh với Iran vẫn chưa kết thúc. Trong một tuyên bố với đài CBS, ông Netanyahu nhấn mạnh cuộc chiến chống Iran đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những công việc chưa hoàn thành và cần tiếp tục thực hiện, bao gồm đưa số urani đã làm giàu của Iran ra khỏi lãnh thổ. Trước đó, giới tướng lĩnh quân đội Israel cũng nhiều lần tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang được đặt trong trong tình trạng sẵn sàng cao độ về mở lại cuộc chiến với Iran.

Liên quan tình hình đàm phán Mỹ-Iran, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif tối qua xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của phản hồi không được đề cập.

Trước đó, truyền thông Iran khẳng định nội dung trọng tâm trong phản hồi của nước này, tập trung vào vấn đề chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon, và mở lại eo biển Hormuz. Các nội dung khác, bao gồm có vấn đề hạt nhân, chỉ có thể được bàn thảo và giải quyết, sau khi hai bên đạt được đồng thuận về việc kết thúc hoàn toàn chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa eo Hormuz.

iran_hat_nhan.jpg

Nóng thế giới ngày 11/5: Iran cảnh báo tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị nhắm tới

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo sẽ tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị gây hấn. Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz. Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”...

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: iran xung đột mỹ-israel-iran trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?
Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 10/5 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự, trong bối cảnh một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 10/5 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự, trong bối cảnh một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, Kuwait và UAE bị tấn công bằng UAV
Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, Kuwait và UAE bị tấn công bằng UAV

VOV.VN - Truyền thông Iran chiều 10/5 đưa tin nước này đã chuyển phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết không được đề cập.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, Kuwait và UAE bị tấn công bằng UAV

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, Kuwait và UAE bị tấn công bằng UAV

VOV.VN - Truyền thông Iran chiều 10/5 đưa tin nước này đã chuyển phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết không được đề cập.

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran
6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang ở giai đoạn hoàn tất. Đây là lập trường ông khẳng định suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi cuộc chiến đã chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang giai đoạn ngừng bắn và phong tỏa kinh tế.

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang ở giai đoạn hoàn tất. Đây là lập trường ông khẳng định suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi cuộc chiến đã chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang giai đoạn ngừng bắn và phong tỏa kinh tế.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ