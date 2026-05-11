Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp

Cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra chiều qua, trong bài viết trên mạng xã hội X. Ông Gharibabadi khẳng định việc triển khai bất kỳ chiến hạm nào đến eo Hormuz dù dưới danh nghĩa bảo vệ tàu thuyền, đều sẽ khiến căng thẳng leo thang, do phải đối mặt với phản ứng quyết đoán và tức thì từ các lực lượng vũ trang Iran.

Cảnh báo của quan chức ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh Pháp và Anh thông báo sẵn sàng cử lực lượng tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại eo Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới đã bị Iran phong tỏa từ hơn 2 tháng qua. Trên thực tế, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã có mặt tại khu vực từ tuần trước, trong khi khu trục hạm HMS Dragon của Anh, cũng được cho là đang trên đường tới Trung Đông.

Còn tại khu vực vùng Vịnh, các nước Kuwait và UAE hôm qua thông báo đã đánh chặn một số máy bay không người lái xâm phạm không phận, nghi do Iran tiến hành. Cùng ngày, Qatar xác nhận một tàu chở hàng đã bị một máy bay không người lái tấn công và gây cháy ở vị trí chỉ cách thủ đô Doha khoảng 43km.

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc vào Iran ngày 28/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định chiến tranh với Iran vẫn chưa kết thúc. Trong một tuyên bố với đài CBS, ông Netanyahu nhấn mạnh cuộc chiến chống Iran đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những công việc chưa hoàn thành và cần tiếp tục thực hiện, bao gồm đưa số urani đã làm giàu của Iran ra khỏi lãnh thổ. Trước đó, giới tướng lĩnh quân đội Israel cũng nhiều lần tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang được đặt trong trong tình trạng sẵn sàng cao độ về mở lại cuộc chiến với Iran.

Liên quan tình hình đàm phán Mỹ-Iran, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif tối qua xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của phản hồi không được đề cập.

Trước đó, truyền thông Iran khẳng định nội dung trọng tâm trong phản hồi của nước này, tập trung vào vấn đề chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon, và mở lại eo biển Hormuz. Các nội dung khác, bao gồm có vấn đề hạt nhân, chỉ có thể được bàn thảo và giải quyết, sau khi hai bên đạt được đồng thuận về việc kết thúc hoàn toàn chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa eo Hormuz.