Pháp khẳng định cùng đối tác đủ khả năng bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Thứ Năm, 05:48, 07/05/2026
VOV.VN - Ngày 6/5, Điện Élysée cho biết Pháp cùng các đối tác có đủ khả năng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Trong một tuyên bố, Điện Élysée nhấn mạnh vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz cần được tách biệt khỏi các cuộc đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran. Theo giới quan sát, động thái này phản ánh mong muốn của Paris nhằm tránh để tuyến vận tải năng lượng huyết mạch trở thành công cụ gây sức ép trong tiến trình ngoại giao giữa Washington và Tehran.

Quân đội Pháp cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang di chuyển tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden - Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, quân đội Pháp cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang di chuyển tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các bước chuẩn bị của Pháp và Anh cho khả năng triển khai một sứ mệnh quốc tế trong tương lai nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo giới chức Pháp, sáng kiến đang được thảo luận chủ yếu mang tính phòng vệ, tập trung vào bảo vệ tàu thương mại và duy trì lưu thông hàng hải quốc tế, thay vì tham gia các chiến dịch quân sự tấn công. Paris cũng nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là duy trì đối thoại ngoại giao và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Thời gian gần đây, Pháp và Anh đã tăng cường tham vấn với nhiều đối tác về khả năng xây dựng một cơ chế phối hợp bảo vệ tự do hàng hải tại Hormuz. Giới phân tích cho rằng việc Paris thúc đẩy một cơ chế mang tính quốc tế và phòng thủ cho thấy nỗ lực cân bằng giữa bảo vệ lợi ích chiến lược, duy trì ổn định nguồn cung năng lượng và tránh bị cuốn sâu vào một cuộc đối đầu quân sự trực diện tại Trung Đông.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

Hiến pháp Triều Tiên quy định nhà lãnh đạo Kim Jong Un nắm quyền chỉ huy hạt nhân

Hành khách liệt nửa mặt trên chuyến bay đi Pháp, bác sĩ Việt kịp thời can thiệp

