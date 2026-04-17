中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian trên quỹ đạo

Thứ Sáu, 09:54, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc đã hoàn thành lần hoạt động ngoài không gian (EVA) thứ ba vào sáng sớm nay (17/4) và sẽ kéo dài thời gian lưu trú trên quỹ đạo thêm khoảng một tháng.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, sau khoảng 5,5 giờ, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã hoàn thành hoạt động ngoài không gian thứ ba vào lúc 01h36 sáng 17/4 (giờ Bắc Kinh), với sự hỗ trợ của cánh tay robot trên trạm vũ trụ và các nhà nghiên cứu mặt đất.

phi hanh doan than chau-21 cua trung quoc se keo dai thoi gian tren quy dao hinh anh 1
Hình ảnh lần hoạt động ngoài không gian thứ ba của phi hành đoàn Thần Châu-21. Ảnh Tân Hoa xã

Trong lần hoạt động này, các phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị bảo vệ chống mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị và cơ sở vật chất ngoài không gian.

Hai phi hành gia thực hiện nhiệm vụ lần này là Trương Lục và Vũ Phi, trong đó Trương Lục đã thực hiện tổng cộng 7 lần, phá kỷ lục về số lần hoạt động ngoài không gian của phi hành gia Trung Quốc.

Theo CMSA, phi hành đoàn Thần Châu-21 dự kiến ​​sẽ kéo dài thời gian lưu trú trên quỹ đạo thêm khoảng một tháng, để tiếp tục kiểm chứng các công nghệ liên quan đến việc lưu trú dài hạn của phi hành gia trên quỹ đạo và tận dụng tối đa việc bổ sung vật tư cho trạm vũ trụ trong lần phóng khẩn cấp của tàu Thần Châu-22.

CMSA cũng cho biết, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã ở trên quỹ đạo hơn 5 tháng và “đang trong điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt”.

Được biết, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã được phóng lên vào đêm 31/10/2025. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ ở lại trên trạm vũ trụ khoảng 6 tháng và dự kiến trở về Trái Đất vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2026.

Trong khi đó, tàu Thần Châu-22 đã được phóng lên trong một sứ mệnh khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của trạm vũ trụ Trung Quốc với nhiệm vụ chở hàng vào ngày 25/11/2025, sau khi phi hành đoàn Thần Châu-20 phải trở về Trái Đất bằng tàu Thần Châu-21, do phát hiện một vết nứt nhỏ trên cửa sổ tàu Thần Châu-20. Sau đó, khoang trở về của tàu Thần Châu-20 đã hạ cánh an toàn vào ngày 19/1/2026 trong trạng thái không người lái.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Phi hành đoàn Thần Châu-21 thời gian bay trên quỹ đạo hoạt động ngoài không gian
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện
VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 15/4 cho rằng cánh cửa hòa bình vẫn đang rộng mở trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, trong khi Tehran khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lý tính và thực tế thông qua đàm phán.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ