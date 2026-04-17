Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian trên quỹ đạo

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, sau khoảng 5,5 giờ, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã hoàn thành hoạt động ngoài không gian thứ ba vào lúc 01h36 sáng 17/4 (giờ Bắc Kinh), với sự hỗ trợ của cánh tay robot trên trạm vũ trụ và các nhà nghiên cứu mặt đất.

Hình ảnh lần hoạt động ngoài không gian thứ ba của phi hành đoàn Thần Châu-21. Ảnh Tân Hoa xã

Trong lần hoạt động này, các phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị bảo vệ chống mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị và cơ sở vật chất ngoài không gian.

Hai phi hành gia thực hiện nhiệm vụ lần này là Trương Lục và Vũ Phi, trong đó Trương Lục đã thực hiện tổng cộng 7 lần, phá kỷ lục về số lần hoạt động ngoài không gian của phi hành gia Trung Quốc.

Theo CMSA, phi hành đoàn Thần Châu-21 dự kiến ​​sẽ kéo dài thời gian lưu trú trên quỹ đạo thêm khoảng một tháng, để tiếp tục kiểm chứng các công nghệ liên quan đến việc lưu trú dài hạn của phi hành gia trên quỹ đạo và tận dụng tối đa việc bổ sung vật tư cho trạm vũ trụ trong lần phóng khẩn cấp của tàu Thần Châu-22.

CMSA cũng cho biết, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã ở trên quỹ đạo hơn 5 tháng và “đang trong điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt”.

Được biết, phi hành đoàn Thần Châu-21 đã được phóng lên vào đêm 31/10/2025. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ ở lại trên trạm vũ trụ khoảng 6 tháng và dự kiến trở về Trái Đất vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2026.

Trong khi đó, tàu Thần Châu-22 đã được phóng lên trong một sứ mệnh khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của trạm vũ trụ Trung Quốc với nhiệm vụ chở hàng vào ngày 25/11/2025, sau khi phi hành đoàn Thần Châu-20 phải trở về Trái Đất bằng tàu Thần Châu-21, do phát hiện một vết nứt nhỏ trên cửa sổ tàu Thần Châu-20. Sau đó, khoang trở về của tàu Thần Châu-20 đã hạ cánh an toàn vào ngày 19/1/2026 trong trạng thái không người lái.