Philippines bắt 244 người nước ngoài trong cuộc truy quét tội phạm trực tuyến

Các cơ quan thực thi pháp luật Philippines cho biết, Cục Di trú đã thực hiện 2 cuộc đột kích đồng loạt tại các thị trấn ven biển Alicia và Siay thuộc tỉnh Zamboanga Sibugay. Dữ liệu của Cục Di trú cho thấy, 113 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại thị trấn Siay, bao gồm 111 công dân Trung Quốc và 2 công dân Campuchia. Thêm 131 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Barangay Tandiong Muslim thuộc Alicia, phần lớn là người Trung Quốc, cùng với công dân các nước Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Cục Di trú Philippines. Ảnh: Philstar

Bộ phận Đăng ký Người nước ngoài thuộc Cục Di trú đang xác minh danh tính và tình trạng cư trú của tất cả những người bị bắt giữ. Những người nước ngoài này đang bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định nhập cư bị cáo buộc. Cục Di trú cũng đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác minh các hành vi vi phạm có thể liên quan đến nạn buôn người.

Theo đó, những công dân nước ngoài bị bắt giữ sẽ phải trải qua quy trình trục xuất theo quy định do các hành vi vi phạm luật nhập cư của Philippines. Sau khi lệnh trục xuất được ban hành, tên của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của cơ quan này, đồng nghĩa với việc họ bị cấm nhập cảnh trở lại đất nước.