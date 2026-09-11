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Vụ cháy phà ở Philippines: Lực lượng cứu hộ gặp khó, hơn 80 người vẫn mất tích

Thứ Sáu, 10:36, 11/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Philippines đã nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan ở phía Tây đất nước, trong khi hơn 80 người vẫn còn mất tích. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

Theo danh sách hành khách mà cơ quan chức năng Philippines công bố, chiếc phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Baseco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines bà Cayabyab cho biết, các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do khói dày đặc vẫn bốc ra từ chiếu phà bị cháy, nhiệt độ trên tàu cao, ngăn cản lực lượng cứu hộ lên phà.

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Hình ảnh từ trên không cho thấy chiếc phà MV June Aster bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngoài khơi Palawan, Philippines. (Ảnh: Reuters)

“Thách thức lớn nhất hiện nay là gió mạnh và đó cũng là yếu tố gây hạn chế cho công tác chữa cháy. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa, nhưng các yếu tố bên ngoài vẫn khiến đám cháy lan rộng. Hiện không còn ngọn lửa nào bên trong tàu nhưng lượng khói tích tụ có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn bên trong phà trước khi triển khai lực lượng", bà Cayabyab nói.

Số người mất tích hiện là 84 sau khi nhà chức trách xác minh rằng 2 người ban đầu được liệt kê trong danh sách hành khách không có mặt trên phà. Số người được cứu sống là 43.

Theo những người được sống sót, từ một đám khói nhỏ nhanh chóng biến thành một đám cháy dữ dội và lan rộng khắp phà. Nhiều người đã lênh đênh trên biển gần 2 giờ trước khi được cứu. Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã điều động 5 tàu và thợ lặn đến khu vực, trong khi các tàu cứu hộ của quân đội, ngư dân và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng tư nhân tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa được xác định với 2 tiếng nổ liên tiếp đã được nghe thấy từ bên trong chiếc phà, gây ra hỏa hoạn. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển, chiếc phà cũng chở 5 xe máy, một xe điện, một xe nâng, một xe bán tải và chủ yếu là hàng hóa.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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