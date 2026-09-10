Philippines ngăn sự cố tràn dầu, tìm kiếm 86 người mất tích do cháy phà

Lực lượng chức năng Philippines đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra trên phà MV June Aster, khi phà đang tiến gần đến điểm đến là Coron – một địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Palawan. Lực lượng tuần duyên cho biết 43 người đã được giải cứu.

Hình ảnh phà MV June Aster bị cháy rụi chụp từ UAV ngày 10/9, sau vụ hỏa hoạn ngoài khơi Palawan, Philippines (Ảnh: Reuters)

Chiếc phà chở tổng cộng 134 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ cháy.

Những người được cứu sống mô tả vụ việc là một thảm kịch "thực sự đau lòng", trong khi người thân của các hành khách mất tích đang vô cùng lo lắng và nóng lòng chờ đợi tin tức về những người thân yêu.

Giới chức cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do sóng lớn khiến phà bị trôi dạt. Lực lượng Tuần tra bờ biển Philippines cũng đang chuẩn bị các thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để đề phòng trường hợp xảy ra rò rỉ nhiên liệu.