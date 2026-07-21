Iran thông báo 2 tàu dầu bị cháy tại eo biển Hormuz

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu hàng gặp sự cố tại eo biển Hormuz với cùng lý do: không tuân thủ lộ trình lưu thông do Iran chỉ định.

Iran khẳng định quyền điều hành giao thông qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Thông báo khẳng định các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. Lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận 2 tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn.

Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác như quốc tịch con tàu và số lượng thủy thủ đoàn, không được đề cập. IRGC cũng không nói rõ các tàu đã gặp phải sự cố gì nên bị cháy.

Trước đó, sáng hôm qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có 2 tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo Hormuz, vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định không có bất kỳ tàu hàng nào tại eo Hormuz gặp sự cố và phát nổ như thông báo của Iran.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo Hormuz hồi tuần trước, nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ vào Iran. Quân đội Mỹ cũng tiến hành biện pháp tương ứng: phong tỏa trở lại các cảng và vùng biển của Iran. Biện pháp phong tỏa song trùng của hai bên khiến lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Truyền thông khu vực dẫn một số phân tích hàng hải quốc tế khẳng định số tàu đi qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại không quá 10 chiếc mỗi ngày, tức chưa bằng 10% lưu lượng trong giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.