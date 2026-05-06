Philippines sẽ thông qua 3 văn kiện quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 48

Thứ Tư, 17:54, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong vai trò nước chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đang nỗ lực để thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng, trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8/5 tại Cebu, Philippines.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Lapu-Lapu hôm nay (6/5), Trợ lý Ngoại trưởng Philippines kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, các ưu tiên khu vực và chương trình xây dựng cộng đồng dài hạn dựa trên 3 trụ cột của ASEAN phù hợp với Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), Philippines đang nỗ lực hướng tới việc thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét.

Philippines khai trương Trung tâm Truyền thông Quốc tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 (Ban tổ chức ASEAN)

“Thứ nhất, Nghị định thư Cebu sửa đổi Hiến chương ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên sửa đổi kể từ khi được ký kết vào năm 2007. Điều này phản ánh sự tăng cường liên tục về mặt thể chế của ASEAN, đặc biệt trong việc hỗ trợ quá trình hội nhập hoàn toàn của Timor-Leste vào khu vực.

Thứ hai, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, nhấn mạnh cam kết của khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác hàng hải thông qua các sáng kiến ​​cụ thể như việc đưa Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN thành cơ quan chuyên ngành của ASEAN và đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines”, ông Dominic Xavier nói.

Ngoài ra, một văn kiện kết quả khác cần được thông qua là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, xuất phát từ hai cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN do Philippines triệu tập vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, nhằm ứng phó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Tuyên bố nêu rõ phản ứng tập thể của ASEAN đối với cuộc khủng hoảng, đồng thời xây dựng nền tảng cho sự phối hợp mạnh mẽ hơn trong các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Ông Dominic Xavier cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng và những thách thức khu vực đang thay đổi, Philippines coi trọng tầm quan trọng của việc củng cố quyền tự chủ chiến lược khu vực dựa trên vai trò trung tâm của ASEAN và tái khẳng định quyết tâm chung đối với các nguyên tắc lâu đời của luật pháp quốc tế. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này Philippines sẽ tập trung vào ba ưu tiên quan trọng là an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn cho công dân cộng đồng ASEAN.

Philippines đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố từ ngày mùng 6 đến ngày 8/5 là ngày nghỉ lễ tại thành phố Lapu-Lapu và đô thị Cordova thuộc tỉnh Cebu, để tập trung tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam đóng góp thực chất giúp ASEAN ứng phó thách thức
VOV.VN - Theo Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48, khẳng định vai trò chủ động và đóng góp thực chất của Việt Nam trong ứng phó thách thức khu vực.

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN
VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48
VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7-8/5/2026.

