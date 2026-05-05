Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 4/5 cho biết, Philippines trên cương vị nước Chủ tịch ASEAN 2026 đang nỗ lực điều phối, thúc đẩy cuộc đối thoại ba bên giữa Thái Lan, Campuchia và Philippines.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong một buổi họp báo Bangkok

Bộ trưởng Sihasak cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung cho cuộc đối thoại sắp tới. Phía Thái Lan kỳ vọng Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại này và hiện đang chờ phản hồi chính thức. Theo ông, cuộc gặp trước mắt sẽ chưa thảo luận các vấn đề phức tạp, mà tập trung vào mục tiêu xây dựng lòng tin, củng cố nền tảng giữa hai nước, qua đó tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận tiếp theo, bao gồm khả năng tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Thời gian gần đây, quan hệ Thái Lan - Campuchia có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Đáng chú ý, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp bàn giao 635 công dân Thái Lan và 55 công dân Campuchia tại cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo (Thái Lan), lần lượt vào các ngày 30/4 và 3/5.

Trên kênh ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng có cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei ngày 27/4. Tại đây, hai bên cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng, tăng cường lòng tin cũng như sử dụng các cơ chế song phương hiện có để xử lý các vấn đề phát sinh, dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.

Sự tham gia chủ động, tích cực của Philippines với vai trò trung gian hòa giải được kỳ vọng sẽ mở thêm không gian đối thoại, giúp Thái Lan và Campuchia từng bước thu hẹp khác biệt, qua đó góp phần vào ổn định khu vực trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines.