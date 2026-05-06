中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Philippines đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thứ Tư, 14:23, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố từ ngày mùng 6 đến ngày 8/5 là ngày nghỉ lễ tại thành phố Lapu-Lapu và đô thị Cordova thuộc tỉnh Cebu, để tập trung tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban hành Sắc lệnh số 138, tuyên bố 3 ngày tới là ngày nghỉ lễ đặc biệt tại Lapu-Lapu và Cordova, để giảm ùn tắc đảm bảo giao thông và an toàn cho những người tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Ban Tổ chức Quốc gia ASEAN 2026 cũng xác nhận, công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh đang ở giai đoạn cuối, từ chuẩn bị về chiến lược, hoạt động, hậu cần, kỹ thuật và an ninh hiện đã hoàn tất và tất cả các hệ thống đang được thử nghiệm thực tế và đồng bộ hóa lần cuối.

philippines da san sang cho hoi nghi cap cao asean lan thu 48 hinh anh 1
Ban tổ chức ASEAN tuyên bố, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 2026 (Ban tổ chức ASEAN)

An ninh được thắt chặt trên khắp Cebu khi chính quyền thực thi lệnh cấm vũ khí, bao gồm chất nổ và vật liệu nổ từ ngày 4/5 đến hết ngày 11/5, kể cả vận chuyển, sửa chữa. Biện pháp an ninh chủ động này là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh theo khuôn khổ Quản lý hoạt động cảnh sát nâng cao, phản ánh cam kết trong việc cung cấp dịch vụ cảnh sát nhanh chóng, trung thực và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính quyền đồng thời kêu gọi người dân hợp tác đầy đủ, cùng nhau đảm bảo Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra an toàn, bảo mật và trật tự.

Năm nay với tư cách là chủ tịch ASEAN 2026, Tổng thống Marcos Jr. sẽ cùng các nước thành viên của khối tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào ngày 7 và 8 tháng 5. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan tập trung vào việc thúc đẩy an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định và bảo vệ người dân Đông Nam Á ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines cam kết dẫn dắt ASEAN hướng tới ổn định với 3 ưu tiên hoạt động.

“Thứ nhất, chúng tôi đang thiết lập các nền tảng hòa bình và an ninh. Chúng ta đang ủng hộ một khu vực nơi sự ổn định được duy trì thông qua đối thoại, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác vì các mục tiêu an ninh, quốc phòng và các vấn đề phi truyền thống. Thứ hai, chúng tôi đang xây dựng các hành lang thịnh vượng thông qua chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, chuyển đổi số và phát triển bền vững toàn diện trong khu vực. Nếu khủng hoảng xảy ra, dòng chảy lương thực, phân bón và năng lượng phải được đảm bảo không bị gián đoạn. Cuối cùng, nỗ lực của chúng tôi hướng đến việc trao quyền cho người dân. Chúng tôi đang thúc đẩy sự gắn kết xã hội, bảo vệ các tầng lớp dễ bị tổn thương trong ngành dịch vụ và trao quyền cho thanh niên dẫn dắt quá trình chuyển đổi số và kinh tế”, ngoại trưởng Lazaro nhấn mạnh.

Thống đốc bang Cebu, bà Pamela Baricuatro cho biết các hoạt động ứng phó y tế đã được diễn tập và thử nghiệm kỹ càng, các bệnh viện khu vực được đặt trong tình trạng báo động "mã xanh" và hệ thống ứng phó khẩn cấp cũng được tăng cường. Kế hoạch quản lý, điều tiết giao thông đã được thông tin rộng rãi tới người dân, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh.

PV/VOV-Jakarta
Tag: Philippines asean hội nghị asean Hội nghị cấp cao ASEAN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48
Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines, trong hai ngày 7 - 8/5/2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại Hội nghị cấp cao lần này.

Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines, trong hai ngày 7 - 8/5/2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại Hội nghị cấp cao lần này.

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân
Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân

VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan tập trung vào việc thúc đẩy an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định và bảo vệ người dân Đông Nam Á ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông.

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân

VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan tập trung vào việc thúc đẩy an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định và bảo vệ người dân Đông Nam Á ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar
Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar

VOV.VN - Philippines - nước chủ tịch ASEAN 2026 hôm nay (24/4) ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar

VOV.VN - Philippines - nước chủ tịch ASEAN 2026 hôm nay (24/4) ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ