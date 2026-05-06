Philippines đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban hành Sắc lệnh số 138, tuyên bố 3 ngày tới là ngày nghỉ lễ đặc biệt tại Lapu-Lapu và Cordova, để giảm ùn tắc đảm bảo giao thông và an toàn cho những người tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Ban Tổ chức Quốc gia ASEAN 2026 cũng xác nhận, công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh đang ở giai đoạn cuối, từ chuẩn bị về chiến lược, hoạt động, hậu cần, kỹ thuật và an ninh hiện đã hoàn tất và tất cả các hệ thống đang được thử nghiệm thực tế và đồng bộ hóa lần cuối.

An ninh được thắt chặt trên khắp Cebu khi chính quyền thực thi lệnh cấm vũ khí, bao gồm chất nổ và vật liệu nổ từ ngày 4/5 đến hết ngày 11/5, kể cả vận chuyển, sửa chữa. Biện pháp an ninh chủ động này là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh theo khuôn khổ Quản lý hoạt động cảnh sát nâng cao, phản ánh cam kết trong việc cung cấp dịch vụ cảnh sát nhanh chóng, trung thực và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính quyền đồng thời kêu gọi người dân hợp tác đầy đủ, cùng nhau đảm bảo Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra an toàn, bảo mật và trật tự.

Năm nay với tư cách là chủ tịch ASEAN 2026, Tổng thống Marcos Jr. sẽ cùng các nước thành viên của khối tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào ngày 7 và 8 tháng 5. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan tập trung vào việc thúc đẩy an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định và bảo vệ người dân Đông Nam Á ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines cam kết dẫn dắt ASEAN hướng tới ổn định với 3 ưu tiên hoạt động.

“Thứ nhất, chúng tôi đang thiết lập các nền tảng hòa bình và an ninh. Chúng ta đang ủng hộ một khu vực nơi sự ổn định được duy trì thông qua đối thoại, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác vì các mục tiêu an ninh, quốc phòng và các vấn đề phi truyền thống. Thứ hai, chúng tôi đang xây dựng các hành lang thịnh vượng thông qua chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, chuyển đổi số và phát triển bền vững toàn diện trong khu vực. Nếu khủng hoảng xảy ra, dòng chảy lương thực, phân bón và năng lượng phải được đảm bảo không bị gián đoạn. Cuối cùng, nỗ lực của chúng tôi hướng đến việc trao quyền cho người dân. Chúng tôi đang thúc đẩy sự gắn kết xã hội, bảo vệ các tầng lớp dễ bị tổn thương trong ngành dịch vụ và trao quyền cho thanh niên dẫn dắt quá trình chuyển đổi số và kinh tế”, ngoại trưởng Lazaro nhấn mạnh.

Thống đốc bang Cebu, bà Pamela Baricuatro cho biết các hoạt động ứng phó y tế đã được diễn tập và thử nghiệm kỹ càng, các bệnh viện khu vực được đặt trong tình trạng báo động "mã xanh" và hệ thống ứng phó khẩn cấp cũng được tăng cường. Kế hoạch quản lý, điều tiết giao thông đã được thông tin rộng rãi tới người dân, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh.