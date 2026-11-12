Phó Tổng thống Indonesia đệ đơn từ chức



Phát biểu với báo chí tại khu phức hợp nghị viện ở Jakarta hôm 12/11, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) Ahmad Muzani cho biết, ban lãnh đạo Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét đơn từ chức của Phó Tổng thống, từ đó tiến tới một phiên họp chung với sự tham gia của lãnh đạo các phe phái trong Hội đồng Hiệp thương Nhân dân cùng nhóm đại diện Hội đồng Đại diện Khu vực (DPD) nhằm quyết định các bước tiếp theo. Theo ông Muzani, Phó Tổng thống Indonesia Gibran đã trực tiếp trao đơn từ chức cho Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) trong một cuộc họp kéo dài 20 phút.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đệ đơn từ chức hôm 12/11/2026. Ảnh: Reuters

Ông Muzani cho biết thêm, Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR) có thời hạn tối đa là 60 ngày kể từ thời điểm ông Gibran từ chức để bổ nhiệm một phó tổng thống mới. Trong khi đó, Tổng thống Prabowo Subianto có 14 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu từ phía Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR) để đề cử hai ứng viên cho vị trí phó tổng thống thay thế ông Gibran.

Ông Gibran, 39 tuổi, con trai của cựu Tổng thống Joko Widodo, đã phải đối mặt với sự giám sát gắt gao từ các nhà lập pháp sau khi Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết vào tháng trước rằng các văn bằng học vấn của ông không đáp ứng được các yêu cầu tranh cử.

Những diễn biến mới nhất trên chính trường Indonesia diễn ra trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu rạn nứt trong liên minh chính trị giữa Tổng thống Prabowo và cựu Tổng thống Widodo. Ông Jokowi từng hai lần đánh bại ông Prabowo trong các cuộc đua vào ghế Tổng thống, trước khi chuyển sang ủng hộ ông Prabowo sau khi không thể tiếp tục tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, cựu Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) xác nhận rằng ông vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền của ông Prabowo Subianto. Ông Jokowi cũng bình luận về việc ông Gibran Rakabuming Raka từ chức, cho rằng đó là một diễn biến chính trị bình thường.

Những diễn biến mới nhất trên chính trường Indonesia diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh các chương trình kinh tế trọng điểm, có thể tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư.