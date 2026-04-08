Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

Thứ Tư, 20:15, 08/04/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

 

Phát biểu tại Hungary, Phó Tổng Thống Mỹ Vance cho biết một số tín hiệu từ Iran là tích cực, nhưng cũng có những tiếng nói khác đang phủ nhận hoặc bóp méo ngay cả thỏa thuận đình chiến hiện nay.

Theo ông Vance, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có phản ứng mang tính xây dựng với thỏa thuận ngừng bắn, song các nhân vật khác của Iran lại đưa ra những phát biểu trái ngược. Ông nói chính sự thiếu thống nhất này khiến Washington đánh giá lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn rất dễ đổ vỡ. Ông nhấn mạnh vẫn có những người ở Iran muốn ngồi vào bàn đàm phán để hướng tới một thỏa thuận tốt, nhưng cũng có những lực lượng không muốn hợp tác theo hướng đó.

pho tong thong my goi thoa thuan dinh chien voi iran la mong manh hinh anh 1
Phó Tổng Thống Mỹ Vance. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington đang nắm trong tay đòn bẩy quân sự, ngoại giao và đặc biệt là đòn bẩy kinh tế đối với Iran. Tuy nhiên, ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ của mình ưu tiên con đường thương lượng thay vì tiếp tục sử dụng các công cụ sức ép đó vào lúc này.

Dù vậy, ông Vance cảnh báo nếu Iran không nghiêm túc tham gia đàm phán, Tehran sẽ sớm nhận ra rằng ông Trump “không phải người thích đùa” và đang rất sốt ruột trong việc thúc đẩy tiến triển.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố hôm qua 7/4, sau nỗ lực trung gian của Pakistan và chỉ vài giờ trước thời hạn mà ông Trump đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này đã góp phần làm dịu bớt lo ngại trên thị trường toàn cầu, trong đó giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán phản ứng tích cực hơn.

Quang Trung/VOV-Washington
Tổng thư ký NATO thăm Mỹ, nỗ lực hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 8/4 bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày một rạn nứt.

Iran và Mỹ đồng thuận về các điều khoản chính trong thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các “điều khoản chính” mà Tehran mong muốn đã được chấp nhận trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hôm 6/4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Mỹ-Israel bùng phát, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình chủ động thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.

