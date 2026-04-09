Phó Tổng thống Mỹ: Nhiều đề xuất 10 điểm gây nhiễu loạn đàm phán với Iran

Phát biểu với báo giới khi rời Hungary, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay bản đề xuất đầu tiên của Iran đã nhanh chóng bị bác bỏ. “Chúng tôi cho rằng bản đề xuất đó có thể được viết bởi ChatGPT, được gửi tới ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner và ngày lập tức nó đã bị loại bỏ”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Theo ông Vance, bản đề xuất thứ hai được đánh giá là “hợp lý hơn”, hình thành từ quá trình trao đổi giữa Mỹ, Pakistan và Iran, đồng thời là nội dung mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập trước đó. Trong khi đó, một bản đề xuất thứ ba lan truyền trên mạng xã hội bị ông đánh giá là “còn cực đoan hơn” bản đầu tiên.

Ông cũng bác bỏ một tuyên bố cho rằng Iran đã đạt “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ chấp nhận kế hoạch 10 điểm làm cơ sở đàm phán, cho rằng tài liệu này xuất phát từ nguồn không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nội dung trên được CNN dẫn nguồn từ các quan chức Iran và đăng tải trên nhiều kênh truyền thông nhà nước nước này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bác bỏ cáo buộc từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel tấn công Lebanon.

Thừa nhận rằng “các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp”, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn tuân thủ cam kết và các cuộc đàm phán đang tiếp tục tiến triển. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Lebanon nằm trong phạm vi bảo vệ của thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Tổng thống Donald Trump là Iran phải từ bỏ làm giàu urani.

“Chúng tôi không quan tâm họ nói họ có quyền làm gì, mà quan tâm họ thực sự làm gì”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù vậy, ông cũng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng tuyên bố của phía Iran cho thấy vẫn tồn tại “nhiều điểm đồng thuận” bên cạnh một số bất đồng.