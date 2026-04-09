中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Tổng thống Mỹ: Nhiều đề xuất 10 điểm gây nhiễu loạn đàm phán với Iran

Thứ Năm, 06:38, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho biết sự xuất hiện của ba bản đề xuất “10 điểm” khác nhau đang khiến tiến trình đàm phán với Iran rơi vào tình trạng thiếu rõ ràng.

Phát biểu với báo giới khi rời Hungary, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay bản đề xuất đầu tiên của Iran đã nhanh chóng bị bác bỏ. “Chúng tôi cho rằng bản đề xuất đó có thể được viết bởi ChatGPT, được gửi tới ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner và ngày lập tức nó đã bị loại bỏ”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Theo ông Vance, bản đề xuất thứ hai được đánh giá là “hợp lý hơn”, hình thành từ quá trình trao đổi giữa Mỹ, Pakistan và Iran, đồng thời là nội dung mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập trước đó. Trong khi đó, một bản đề xuất thứ ba lan truyền trên mạng xã hội bị ông đánh giá là “còn cực đoan hơn” bản đầu tiên.

Ông cũng bác bỏ một tuyên bố cho rằng Iran đã đạt “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ chấp nhận kế hoạch 10 điểm làm cơ sở đàm phán, cho rằng tài liệu này xuất phát từ nguồn không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nội dung trên được CNN dẫn nguồn từ các quan chức Iran và đăng tải trên nhiều kênh truyền thông nhà nước nước này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bác bỏ cáo buộc từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel tấn công Lebanon.

Thừa nhận rằng “các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp”, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn tuân thủ cam kết và các cuộc đàm phán đang tiếp tục tiến triển. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Lebanon nằm trong phạm vi bảo vệ của thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Tổng thống Donald Trump là Iran phải từ bỏ làm giàu urani.

“Chúng tôi không quan tâm họ nói họ có quyền làm gì, mà quan tâm họ thực sự làm gì”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù vậy, ông cũng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng tuyên bố của phía Iran cho thấy vẫn tồn tại “nhiều điểm đồng thuận” bên cạnh một số bất đồng.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran phó tổng thống mỹ thỏa thuận ngừng bắn Iran đàm phán Mỹ Iran bản đề xuất Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ

VOV.VN - Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ, thách thức vị thế thống trị của đồng USD trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang “xem xét” khả năng kiểm soát eo biển Hormuz “như một liên doanh” với Iran, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran và các nước bị cho là hỗ trợ quân sự cho Iran.

Thế giới tạm thở phào khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn?

VOV.VN - Các nhân vật theo đường lối cứng rắn với Iran tại Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đang lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn hay không.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ