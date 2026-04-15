Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi

Thứ Tư, 07:55, 15/04/2026
VOV.VN - Ông Vance - người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua - cho biết ông tin rằng những người ngồi đối diện mình ở Islamabad “muốn đạt được một thỏa thuận”, bất chấp hàng thập kỷ “mất lòng tin” giữa Mỹ và Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho “thỏa thuận lớn” mà ông nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn đạt được với Iran.

pho tong thong my tin rang iran muon dat mot thoa thuan bat chap su hoai nghi hinh anh 1
Mỹ vẫn đặt mục tiêu đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters.

“Tôi cảm thấy rất lạc quan về tình hình hiện tại”, ông nói tại một sự kiện của Turning Point USA ở Athens, Georgia, hôm 14/4.

Ông Vance ca ngợi tham vọng của ông Trump về đạt được thỏa thuận. Ông nói: “Ông ấy không muốn đạt được một thỏa thuận nhỏ. Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận lớn… Lý do thỏa thuận chưa được hoàn tất là vì Tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Và đó là điều ông ấy đang đề nghị”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng để điều đó diễn ra”, ông Vance nói thêm. “Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để điều đó xảy ra”.

Pho Tong thong My Vance tai Pakistan de gap phai doan Iran, dam phan My Iran 11-4-2026 -ap.jpg

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

