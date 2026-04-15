Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho “thỏa thuận lớn” mà ông nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn đạt được với Iran.

Mỹ vẫn đặt mục tiêu đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters.

“Tôi cảm thấy rất lạc quan về tình hình hiện tại”, ông nói tại một sự kiện của Turning Point USA ở Athens, Georgia, hôm 14/4.

Ông Vance ca ngợi tham vọng của ông Trump về đạt được thỏa thuận. Ông nói: “Ông ấy không muốn đạt được một thỏa thuận nhỏ. Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận lớn… Lý do thỏa thuận chưa được hoàn tất là vì Tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Và đó là điều ông ấy đang đề nghị”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng để điều đó diễn ra”, ông Vance nói thêm. “Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để điều đó xảy ra”.