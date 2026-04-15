Phó Tổng thống Mỹ Vance dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với Iran

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, và con rể của ông, Jared Kushner, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán ngoại giao từ trước khi chiến tranh bắt đầu, cũng dự kiến ​​sẽ tham dự bất kỳ cuộc gặp thứ 2 nào, các nguồn tin cho biết.

Ông Trump đã giao cho 3 cố vấn hàng đầu của mình nhiệm vụ tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến và tiếp tục tin tưởng họ sẽ tiến hành việc đó, theo các nguồn tin. Các ông Vance, Witkoff và Kushner đã tiếp xúc với phía Iran và các bên trung gian trong những ngày kể từ phiên đàm phán kéo dài 21 giờ hôm 11/4 khi họ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

CNN trước đó đã đưa tin rằng các quan chức của chính quyền Trump đang thảo luận nội bộ về các chi tiết cho một cuộc gặp thứ 2 tiềm năng, mặc dù tính đến tối 14/4, vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp như vậy có diễn ra hay không. Tổng thống Mỹ Trump đã nói với tờ New York Post hồi đầu ngày 14/4 rằng “có thể sẽ có điều gì đó xảy ra” trong 2 ngày tới ở Pakistan khi Mỹ và Iran cố gắng quay lại bàn đàm phán.

Một quan chức Mỹ nói: “Các cuộc đàm phán trong tương lai đang được thảo luận, nhưng hiện tại chưa có gì được lên lịch”.