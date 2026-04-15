中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Tổng thống Mỹ Vance dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với Iran

Thứ Tư, 07:54, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với các quan chức Iran nếu các cuộc thương lượng dẫn đến một cuộc gặp mặt trực tiếp khác trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, và con rể của ông, Jared Kushner, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán ngoại giao từ trước khi chiến tranh bắt đầu, cũng dự kiến ​​sẽ tham dự bất kỳ cuộc gặp thứ 2 nào, các nguồn tin cho biết.

Ông Vance. Ảnh; ABC News.

Ông Trump đã giao cho 3 cố vấn hàng đầu của mình nhiệm vụ tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến và tiếp tục tin tưởng họ sẽ tiến hành việc đó, theo các nguồn tin. Các ông Vance, Witkoff và Kushner đã tiếp xúc với phía Iran và các bên trung gian trong những ngày kể từ phiên đàm phán kéo dài 21 giờ hôm 11/4 khi họ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

CNN trước đó đã đưa tin rằng các quan chức của chính quyền Trump đang thảo luận nội bộ về các chi tiết cho một cuộc gặp thứ 2 tiềm năng, mặc dù tính đến tối 14/4, vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp như vậy có diễn ra hay không. Tổng thống Mỹ Trump đã nói với tờ New York Post hồi đầu ngày 14/4 rằng “có thể sẽ có điều gì đó xảy ra” trong 2 ngày tới ở Pakistan khi Mỹ và Iran cố gắng quay lại bàn đàm phán.

Một quan chức Mỹ nói: “Các cuộc đàm phán trong tương lai đang được thảo luận, nhưng hiện tại chưa có gì được lên lịch”.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Phó Tổng thống Mỹ Vance vòng dàm phán thứ 2 Mỹ Iran đàm phán xung đột Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này
Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm
Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng
Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ