Phương Tây chuẩn bị đón giao thừa bằng rào chắn và bê tông

Các thành phố lớn tại các quốc gia phương Tây đang thắt chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp giao thừa do lo ngại làn sóng tấn công khủng bố diễn ra ở Mỹ và châu Âu trong năm qua. Sự hiện diện của lực lượng an ninh được tăng cường đặc biệt tại các địa điểm nơi diễn ra nhiều sự kiện sôi nổi để đón chào năm mới. An ninh được tăng cường ở Berlin, Đức trước thềm năm mới. Ảnh: AFP.

London, Anh đang tăng cường an ninh ở mức tối đa chuẩn bị cho sự kiện bắn pháo hoa mừng năm mới. Thành phố New York, Mỹ cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là ở khu vực Quảng trường Thời đại, nơi diễn ra sự kiện thả quả cầu pha lê với dự báo khoảng 1 triệu người sẽ tham dự.

Còn tại Đức, các rào chắn bằng bê tông được dựng lên ngăn không cho các xe tải tiếp cận địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời hay các sự kiện đón mừng năm mới, đặc biệt sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào 1 chợ Giáng sinh ở Berlin hồi năm ngoái khiến 12 người thiệt mạng.

Riêng trong ngày 31/12, Chính phủ Pháp sẽ huy động 139.400 nhân viên an ninh tại các thành phố lớn, với trọng tâm ở Thủ đô Paris cùng các vành đai an ninh sẽ được thiết lập, trong đó có đại lộ Champs Elysees, nơi hàng nghìn người Pháp và du khách sẽ tập trung để đón năm mới./.