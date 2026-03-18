Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

Hiện Israel chưa lên tiếng xác nhận tình trạng hiện tại của Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib sau vụ ám sát nói trên.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: PressTV.

Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu và loại bỏ các thành viên của giới lãnh đạo Iran. Trong một tuyên bố, ông Katz nói: “Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho quân đội Israel tiếp tục truy lùng giới lãnh đạo Iran”. Ông Khatib được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tình báo vào năm 2021.

Trước đó, hôm 16/3, Israel đã hạ sát thành công quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Larijani. Iran đã xác nhận cái chết của ông này và thề sẽ trả thù. Ngày 17/3, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa.

Tiến sĩ Ali Larijani được xem là một quan chức quan trọng của Iran trong việc xử lý các cuộc biểu tình của người dân vào tháng 1/2026 và sau đó là một phần của quá trình chuyển đổi trong hệ thống chính quyền nước này sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Người đàn ông 67 tuổi này có mối liên hệ lâu dài với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đã trở thành biểu tượng rõ ràng của chế độ. Ông Larijani thậm chí còn tham gia một cuộc mít tinh công khai tuần trước ở Tehran bất chấp việc ông là mục tiêu hàng đầu của Israel.