  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

Thứ Tư, 16:49, 18/03/2026
VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Hiện Israel chưa lên tiếng xác nhận tình trạng hiện tại của Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib sau vụ ám sát nói trên.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: PressTV.

Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu và loại bỏ các thành viên của giới lãnh đạo Iran. Trong một tuyên bố, ông Katz nói: “Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho quân đội Israel tiếp tục truy lùng giới lãnh đạo Iran”. Ông Khatib được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tình báo vào năm 2021.

Trước đó, hôm 16/3, Israel đã hạ sát thành công quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Larijani. Iran đã xác nhận cái chết của ông này và thề sẽ trả thù. Ngày 17/3, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa.

Tiến sĩ Ali Larijani được xem là một quan chức quan trọng của Iran trong việc xử lý các cuộc biểu tình của người dân vào tháng 1/2026 và sau đó là một phần của quá trình chuyển đổi trong hệ thống chính quyền nước này sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Người đàn ông 67 tuổi này có mối liên hệ lâu dài với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đã trở thành biểu tượng rõ ràng của chế độ. Ông Larijani thậm chí còn tham gia một cuộc mít tinh công khai tuần trước ở Tehran bất chấp việc ông là mục tiêu hàng đầu của Israel.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani
Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát
Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran
Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

