Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất

Thứ Bảy, 05:14, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 29/5 cho biết, Washington và Tehran vẫn đang duy trì liên lạc, song bản ghi nhớ về thỏa thuận giữa hai nước hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang họp với các cố vấn tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để quyết định liệu có chấp thuận một thỏa thuận với Iran hay không. CNN hôm 28/5 đưa tin hai bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên các điều khoản vẫn cần được ông Trump phê chuẩn cuối cùng.

quan chuc iran noi thoa thuan voi my van chua hoan tat hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

“Ngay tại thời điểm tôi trao đổi với quý vị, việc trao đổi thông điệp giữa các bên tất nhiên vẫn đang diễn ra, nhưng chưa có sự đồng thuận cuối cùng nào đạt được”, ông Baghaei phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.

Ông Trump ngày 29/5 cho biết, trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận nào, Iran “phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hay bom hạt nhân”, đồng thời “eo biển Hormuz phải được mở ngay lập tức” mà không áp dụng bất kỳ khoản phí hay hạn chế nào đối với hoạt động hàng hải, cùng một số điều kiện khác.

Về phần mình, ông Baghaei cho rằng tương lai của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn sẽ phụ thuộc vào Iran và Oman, khi hai quốc gia này đều đã có kế hoạch nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy nói trên.

“Iran và Oman, với tư cách là hai quốc gia có trách nhiệm, cần xây dựng các cơ chế vừa bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh của các nước ven biển, vừa trấn an cộng đồng quốc tế rằng hoạt động vận tải hàng hải qua tuyến đường này được tiến hành an toàn”, ông Baghaei nhấn mạnh.

Quan chức Iran cũng cho biết các cuộc trao đổi hiện nay giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, trong khi vấn đề hạt nhân hiện chưa được đưa ra thảo luận.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: VOV quan chức Iran thoả thuận Mỹ Iran đàm phán Iran cuộc chiến Iran điều kiện đàm phán Tổng thống Trump
Tin liên quan

Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington.

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington.

Thế kẹt của ông Trump khi thỏa thuận khung Mỹ - Iran cận kề

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran: Vừa chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu tại Mỹ, vừa phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cứng rắn trong chính đảng của mình trước bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran: Vừa chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu tại Mỹ, vừa phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cứng rắn trong chính đảng của mình trước bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần Bandar Abbas, đánh dấu lần tấn công thứ hai vào thành phố cảng chiến lược của Iran chỉ trong chưa đầy một tuần.

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần Bandar Abbas, đánh dấu lần tấn công thứ hai vào thành phố cảng chiến lược của Iran chỉ trong chưa đầy một tuần.

