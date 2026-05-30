Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang họp với các cố vấn tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để quyết định liệu có chấp thuận một thỏa thuận với Iran hay không. CNN hôm 28/5 đưa tin hai bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên các điều khoản vẫn cần được ông Trump phê chuẩn cuối cùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

“Ngay tại thời điểm tôi trao đổi với quý vị, việc trao đổi thông điệp giữa các bên tất nhiên vẫn đang diễn ra, nhưng chưa có sự đồng thuận cuối cùng nào đạt được”, ông Baghaei phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.

Ông Trump ngày 29/5 cho biết, trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận nào, Iran “phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hay bom hạt nhân”, đồng thời “eo biển Hormuz phải được mở ngay lập tức” mà không áp dụng bất kỳ khoản phí hay hạn chế nào đối với hoạt động hàng hải, cùng một số điều kiện khác.

Về phần mình, ông Baghaei cho rằng tương lai của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn sẽ phụ thuộc vào Iran và Oman, khi hai quốc gia này đều đã có kế hoạch nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy nói trên.

“Iran và Oman, với tư cách là hai quốc gia có trách nhiệm, cần xây dựng các cơ chế vừa bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh của các nước ven biển, vừa trấn an cộng đồng quốc tế rằng hoạt động vận tải hàng hải qua tuyến đường này được tiến hành an toàn”, ông Baghaei nhấn mạnh.

Quan chức Iran cũng cho biết các cuộc trao đổi hiện nay giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, trong khi vấn đề hạt nhân hiện chưa được đưa ra thảo luận.