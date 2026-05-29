English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thế kẹt của ông Trump khi thỏa thuận khung Mỹ - Iran cận kề

Thứ Sáu, 15:30, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran: Vừa chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu tại Mỹ, vừa phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cứng rắn trong chính đảng của mình trước bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

Tình thế khó xử của ông Trump trở nên rõ ràng trong tuần ngoại giao bận rộn vừa qua, với thông tin về một thỏa thuận khung Iran đang nổi lên. Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, thỏa thuận đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và giải phóng sự kiểm soát của Iran đối với tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng, đồng thời trì hoãn các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này.

the ket cua ong trump khi thoa thuan khung my - iran can ke hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Trump rời khỏi một cuộc họp báo. Ảnh: AP.

Một thỏa thuận tạm thời như vậy, nếu được ông Trump và các nhà lãnh đạo Iran chấp thuận, sẽ là bước tiến quan trọng nhất hướng tới hòa bình kể từ khi Mỹ cùng với Israel tấn công Iran vào ngày 28/2/2026, và có thể hạ bớt giá năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột gây ra.

Nhưng điều đó cũng có thể gây ra sự phản đối từ một bộ phận quan trọng trong cử tri ủng hộ ông Trump - những đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng đang kêu gọi ông “dứt điểm công việc” bằng cách nối lại các cuộc tấn công để chặn đứng con đường của Iran tới chỗ sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn là lý do chính mà ông đưa ra để phát động chiến tranh nhằm vào Iran.

Đầu tuần này, một số đồng minh cứng rắn của ông Trump đã chỉ trích các báo cáo về một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran. Họ thậm chí cho rằng ông có thể không đạt được gì nhiều ngoài thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 do cựu Tổng thống Barack Obama đàm phán và bị chính Trump hủy bỏ trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.

Trong khi đó, những đảng viên Cộng hòa cấp cao hiếm khi bất đồng với ông Trump, bao gồm các Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Roger Wicker và Ted Cruz, đã kêu gọi Tổng thống không nên thỏa hiệp.

Đáp lại, ông Trump khẳng định ông “không vội” và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “tuyệt vời".

Nhiều dấu hiệu cho thấy, Tổng thống Trump có rất ít không gian để xoay sở và ông đang mắc kẹt giữa các yêu cầu trái ngược nhau - một giải pháp nhanh chóng cho giá khí đốt cao và yêu sách chấm dứt năng lực hạt nhân của Iran.

“Những thay đổi đột ngột trong phát ngôn và sự đảo chiều bất ngờ của ông Trump trong tuần qua cho thấy một tổng thống đang cố gắng đưa một cuộc chiến tranh quy mô lớn lách qua một khe rất hẹp”, Laura Blumenfeld, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.

Một quan chức Nhà Trắng thì cho rằng “các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp và ông ấy đã nêu rõ các lằn ranh đỏ của mình”.

“Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận có lợi cho người dân Mỹ, điều này phải đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, vị quan chức này cho biết với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề nội bộ nhạy cảm.

Câu hỏi chưa có lời đáp

Những thông tin rò rỉ cho giới truyền thông hôm 28/5 về các điều khoản của “bản ghi nhớ” cho thấy văn bản thỏa thuận được đề xuất vẫn còn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi hóc búa nhất. Những câu hỏi đó bao gồm tình trạng lâu dài của eo biển Hormuz sẽ như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với kho dự trữ urani làm giàu gần cấp độ cao của Iran và chi tiết về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt tiềm năng.

Khung thỏa thuận mới này mặc dù tránh được leo thang quân sự nhưng ở giai đoạn hiện nay vẫn còn thiếu sót rất nhiều so với yêu cầu trước đó của ông Trump về “đầu hàng vô điều kiện” cũng như cam kết của ông về phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran. Tehran thì luôn khẳng định chương trình hạt nhân này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

“Nếu những điều khoản này chính xác và nếu một thỏa thuận được ký kết, thì so với Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran dường như sẽ nhận được nhiều hơn trong bản ghi nhớ”, Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức chính sách phi lợi nhuận United Against Nuclear Iran cho biết trên mạng xã hội X.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết văn bản của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thiện. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng một thỏa thuận sắp đạt được. Nhưng không có gì đảm bảo rằng nỗ lực mới nhất sẽ thành công khi những nỗ lực trước đó đã thất bại.

Những động thái ngoại giao dồn dập trong tuần này diễn ra trong bối cảnh một cuộc tấn công qua lại mới trên quy mô hạn chế đã gây thêm áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Giới phân tích cho rằng ông Trump dường như đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc khiến Iran nhượng bộ về các vấn đề then chốt và việc chỉ đưa ra những thỏa hiệp hạn chế để ông vẫn có thể tuyên bố kết quả là một chiến thắng cho Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông.

Việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ được hoan nghênh trên trường quốc tế, nhưng ông Trump mới chỉ đang khôi phục lại dòng chảy tự do hàng hải vốn tồn tại trước khi ông khởi động cuộc chiến.

Trong khi đó, đồng hồ chính trị và kinh tế cho thấy thời gian cạn dần đối với Tổng thống Trump, người hiện có tỷ lệ ủng hộ công chúng chạm mức thấp kỷ lục.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11/2026, khi các thành viên đảng Cộng hòa của ông đang phải vật lộn để giữ quyền kiểm soát Quốc hội, và các đánh giá mới cho thấy nếu xung đột Mỹ - Iran tiếp tục, nền kinh tế toàn cầu sẽ chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Trump có bỏ qua được bầu cử giữa nhiệm kỳ?

Iran dường như đang tìm cách nới lỏng một số lệnh trừng phạt ngay lập tức để thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu của mình. Nhóm chỉ trích ông Trump thì lo ngại rằng ông có thể không cưỡng lại được điều này trong quá trình theo đuổi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Nhưng tại một cuộc họp nội các hôm 27/5, ông Trump dường như đã phản pháo những lời chỉ trích như vậy bằng cách nhắc lại các lập trường tối đa và khẳng định ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một cách riêng tư, các phụ tá của ông Trump đã bày tỏ lo ngại rằng giá xăng dầu cao có thể làm tổn hại triển vọng bầu cử của đảng Cộng hòa.

Iran đã cho thấy họ tự tin mình đang nắm thế thượng phong, khi chứng minh rằng họ có thể sống sót sau chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel và kiểm soát 1/5 nguồn cung dầu khí của thế giới, theo các nhà phân tích.

Jon Alterman thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế nhận xét: “Tổng thống Trump bộc lộ mọi dấu hiệu cho thấy ông muốn chuyện này chấm dứt sớm và chính điều đó lại khiến người Iran càng cứng rắn hơn”.

Sự thay đổi đột ngột trong tuần qua không có gì mới đối với một vị tổng thống Mỹ đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ tránh xa các cuộc chiến tranh không cần thiết, nhưng rốt cuộc lại đưa Mỹ kẹt vào một cuộc can thiệp nước ngoài mà không vạch ra rõ ràng lý do.

Các nhà phân tích cho rằng cách ông Trump quyết định kết thúc cuộc xung đột Iran sẽ là yếu tố chính định hình di sản chính sách đối ngoại nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông.

Xem thêm:

>> Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

>> Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

>> Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: VOV thế kẹt của ông Trump tiến thoái lưỡng nan Mỹ mắc kẹt ở Iran xung đột Mỹ Iran hòa đàm Iran chấp nhận thỏa hiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran
Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ
Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân
Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót
Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng
Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran
Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống JD Vance hôm 13/5 cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi không thuận từ Tehran trong những tuần gần đây.

Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống JD Vance hôm 13/5 cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi không thuận từ Tehran trong những tuần gần đây.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ