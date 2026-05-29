Iran tuyên bố giành được nhượng bộ của Mỹ thông qua tên lửa, không phải đàm phán

“Chúng tôi giành được nhượng bộ không phải thông qua đàm phán, mà thông qua tên lửa; đàm phán chỉ đóng vai trò truyền đạt chúng”, quan chức Iran nói trên mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng, “chúng tôi không tin tưởng vào sự đảm bảo hay lời nói suông - chỉ có hành động mới quan trọng”.

CNN cho hay, Iran và Mỹ được cho là sắp đạt được thỏa thuận chính thức hóa lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

Các quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết, sau khi Nhà Trắng nhận được thông tin trong tuần này rằng Iran hài lòng với dự thảo đề xuất mới nhất để chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông muốn có vài ngày để quyết định xem có ký thỏa thuận triển vọng này hay không,.

Một quan chức cho biết dường như Tổng thống Trump khó có thể ký trước khi nhận được thông báo chính thức rằng Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã chấp thuận văn kiện này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nói rằng “sẽ không có bước đi nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động”, ám chỉ rằng Iran đang chờ Mỹ hành động.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng “bên thắng cuộc trong bất kỳ thỏa thuận nào là bên chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh vào ngày sau khi thỏa thuận được ký kết”.

Văn kiện hiện tại sẽ gia hạn thêm 60 ngày đối với lệnh ngừng bắn hiện tại, vốn đang gặp căng thẳng trong tuần này khi Mỹ và Iran đấu súng ở eo biển Hormuz.