English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố giành được nhượng bộ của Mỹ thông qua tên lửa, không phải đàm phán

Thứ Sáu, 21:47, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán hàng đầu của Iran và Chủ tịch Quốc hội Iran, hôm 29/5 cho biết nước này giành được nhượng bộ “không phải thông qua đàm phán, mà thông qua tên lửa”.

“Chúng tôi giành được nhượng bộ không phải thông qua đàm phán, mà thông qua tên lửa; đàm phán chỉ đóng vai trò truyền đạt chúng”, quan chức Iran nói trên mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng, “chúng tôi không tin tưởng vào sự đảm bảo hay lời nói suông - chỉ có hành động mới quan trọng”.

iran tuyen bo gianh duoc nhuong bo cua my thong qua ten lua, khong phai dam phan hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

CNN cho hay, Iran và Mỹ được cho là sắp đạt được thỏa thuận chính thức hóa lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

Các quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết, sau khi Nhà Trắng nhận được thông tin trong tuần này rằng Iran hài lòng với dự thảo đề xuất mới nhất để chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông muốn có vài ngày để quyết định xem có ký thỏa thuận triển vọng này hay không,.

Một quan chức cho biết dường như Tổng thống Trump khó có thể ký trước khi nhận được thông báo chính thức rằng Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã chấp thuận văn kiện này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nói rằng “sẽ không có bước đi nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động”, ám chỉ rằng Iran đang chờ Mỹ hành động.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng “bên thắng cuộc trong bất kỳ thỏa thuận nào là bên chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh vào ngày sau khi thỏa thuận được ký kết”.

Văn kiện hiện tại sẽ gia hạn thêm 60 ngày đối với lệnh ngừng bắn hiện tại, vốn đang gặp căng thẳng trong tuần này khi Mỹ và Iran đấu súng ở eo biển Hormuz.

tong thong My Trump roi khoi 1 cuoc hop bao o Nha Trang -ap.jpg

Thế kẹt của ông Trump khi thỏa thuận khung Mỹ - Iran cận kề

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran: Vừa chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu tại Mỹ, vừa phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cứng rắn trong chính đảng của mình trước bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: VOV Iran Mỹ ép nhượng bộ giành được nhượng bộ sức mạnh tên lửa Mohammad Bagher Ghalibaf
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc
Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington.

Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington.

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn
Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá vẫn bị phủ bóng bởi những bất đồng sâu sắc liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các diễn biến quân sự tiếp diễn tại khu vực.

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá vẫn bị phủ bóng bởi những bất đồng sâu sắc liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các diễn biến quân sự tiếp diễn tại khu vực.

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không
Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 28/5 cho biết những bình luận của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này - rằng ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran - đã thể hiện tầm vóc "chính khách" của ông ấy.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 28/5 cho biết những bình luận của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này - rằng ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran - đã thể hiện tầm vóc "chính khách" của ông ấy.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?
Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran
Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ