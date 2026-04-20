Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, nhà lãnh đạo Iran cho rằng mọi giải pháp hợp lý và mang tính ngoại giao cần được tận dụng để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột sâu hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng kinh nghiệm trong quá khứ buộc Tehran phải duy trì thái độ thận trọng cao độ khi đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/4. Các nguồn tin cho biết phái đoàn Mỹ đã lên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới, nhưng phía Iran vẫn chưa xác nhận có tham gia hay không.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch bước vào vòng đàm phán tiếp theo, với lý do các yêu cầu từ phía Mỹ bị đánh giá là “quá mức và phi lý”, đồng thời lập trường của Washington liên tục thay đổi.

Căng thẳng giữa hai bên hiện tập trung tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại khu vực này, trong khi Mỹ triển khai phong tỏa nhằm vào các cảng của Tehran. Ngày 19/4, phía Mỹ được cho là đã bắt giữ một tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa này.

Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Pezeshkian cho rằng chính động thái phong tỏa của Mỹ là bằng chứng cho thấy Washington đang “lặp lại những mô thức cũ và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao”.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sắp hết hạn, triển vọng nối lại đàm phán giữa hai bên vẫn còn bỏ ngỏ, khi mức độ tin cậy tiếp tục là rào cản lớn đối với tiến trình ngoại giao.