中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ

Thứ Hai, 15:44, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/4 khẳng định Tehran vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh sự cảnh giác và thiếu tin tưởng đối với Washington là “điều không thể phủ nhận” trong bối cảnh đối đầu leo thang.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, nhà lãnh đạo Iran cho rằng mọi giải pháp hợp lý và mang tính ngoại giao cần được tận dụng để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột sâu hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng kinh nghiệm trong quá khứ buộc Tehran phải duy trì thái độ thận trọng cao độ khi đàm phán với Mỹ.

tong thong iran Uu tien ngoai giao nhung khong the tin tuong my hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/4. Các nguồn tin cho biết phái đoàn Mỹ đã lên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới, nhưng phía Iran vẫn chưa xác nhận có tham gia hay không.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch bước vào vòng đàm phán tiếp theo, với lý do các yêu cầu từ phía Mỹ bị đánh giá là “quá mức và phi lý”, đồng thời lập trường của Washington liên tục thay đổi.

Căng thẳng giữa hai bên hiện tập trung tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại khu vực này, trong khi Mỹ triển khai phong tỏa nhằm vào các cảng của Tehran. Ngày 19/4, phía Mỹ được cho là đã bắt giữ một tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa này.

Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Pezeshkian cho rằng chính động thái phong tỏa của Mỹ là bằng chứng cho thấy Washington đang “lặp lại những mô thức cũ và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao”.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sắp hết hạn, triển vọng nối lại đàm phán giữa hai bên vẫn còn bỏ ngỏ, khi mức độ tin cậy tiếp tục là rào cản lớn đối với tiến trình ngoại giao.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran phong tỏa eo biển Hormuz Mỹ bắt giữ tàu Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội "tàu muỗi" đối đầu hải quân Mỹ
Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz: Ngoại trưởng Iran tố Mỹ cản trở nỗ lực ngoại giao
Căng thẳng tại Eo biển Hormuz: Ngoại trưởng Iran tố Mỹ cản trở nỗ lực ngoại giao

VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim hôm 19/4 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích các tuyên bố đe dọa và động thái phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Mỹ. Ông Araghchi khẳng định các động thái này là “bằng chứng cho thấy Washington thiếu nghiêm túc trong ngoại giao”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ