Quân đội Lebanon xác nhận 2 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công của Israel

Theo quân đội Lebanon, khi các binh sĩ cùng với lực lượng phòng vệ dân sự tiến hành chiến dịch cứu hộ dân thường, đã bị lực lượng Israel nhắm mục tiêu, khiến 2 binh sĩ bị thương, cùng với 3 nhân viên cứu hộ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích và các nỗ lực đang được tiến hành để giải cứu họ.

Đây là tuyên bố đầu tiên của quân đội Lebanon về việc binh sĩ nước này bị nhằm mục tiêu, kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua, bao gồm cả các hoạt động phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong khi Hezbollah tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel, diễn ra sau khi cảnh báo người dân sơ tán tại hàng chục khu vực ở miền Nam Lebanon, những khu vực này nằm ngoài “Đường ranh giới màu vàng” mà Israel thiết lập bên trong lãnh thổ Lebanon, ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tuyên bố về sự hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định, nước này không có tham vọng lãnh thổ ở Lebanon và sự hiện diện quân sự phục vụ mục đích bảo vệ công dân Israel.