中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Lebanon xác nhận 2 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công của Israel

Thứ Tư, 05:23, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Lebanon hôm qua (28/4) cho biết, 2 binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công có chủ đích của Israel, khi những binh sĩ này tham gia một chiến dịch cứu hộ ở miền Nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn đang diễn ra.

Theo quân đội Lebanon, khi các binh sĩ cùng với lực lượng phòng vệ dân sự tiến hành chiến dịch cứu hộ dân thường, đã bị lực lượng Israel nhắm mục tiêu, khiến 2 binh sĩ bị thương, cùng với 3 nhân viên cứu hộ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích và các nỗ lực đang được tiến hành để giải cứu họ.

Đây là tuyên bố đầu tiên của quân đội Lebanon về việc binh sĩ nước này bị nhằm mục tiêu, kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Ảnh minh họa: Reuters

Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua, bao gồm cả các hoạt động phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong khi Hezbollah tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel, diễn ra sau khi cảnh báo người dân sơ tán tại hàng chục khu vực ở miền Nam Lebanon, những khu vực này nằm ngoài “Đường ranh giới màu vàng” mà Israel thiết lập bên trong lãnh thổ Lebanon, ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tuyên bố về sự hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định, nước này không có tham vọng lãnh thổ ở Lebanon và sự hiện diện quân sự phục vụ mục đích bảo vệ công dân Israel.

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Lebanon Israel
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng
VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

Thổ Nhĩ Kỳ coi Israel là mối đe dọa an ninh toàn cầu
VOV.VN - Hôm qua (24/4), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích mạnh mẽ Israel, coi nước này là mối đe dọa trực tiếp với không chỉ an ninh khu vực, mà với toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ