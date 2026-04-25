中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thổ Nhĩ Kỳ coi Israel là mối đe dọa an ninh toàn cầu

Thứ Bảy, 09:50, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (24/4), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích mạnh mẽ Israel, coi nước này là mối đe dọa trực tiếp với không chỉ an ninh khu vực, mà với toàn cầu.

Phát biểu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan khẳng định Israel giờ đây đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh toàn cầu.

Khói lửa Gaza trong xung đột Israel - Hamas. Ảnh: Reuters.

Ông Fidan nhấn mạnh rằng sự đe dọa có hệ thống của Israel đã vượt ra ngoài biên giới khu vực và trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu trực tiếp. Thực tế này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đưa ra một phản ứng tập thể thống nhất để đối phó.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đã lên án và phản đối gay gắt nhất chính sách của Israel tại khu vực trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Israel phát động cuộc chiến vào dải Gaza tháng 10/2023 khiến hàng chục nghìn người Palestine tử vong.

Ankara không chỉ đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và ngoại giao với Tel Aviv, mà còn tham gia vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý quốc tế. Trước chỉ trích hôm 24/4, Ngoại trưởng Hakan Fidan mới đây đã cảnh báo Israel có thể sẽ nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran kết thúc.

Tướng Lê Văn Cương: Ông Trump tính sai nước cờ, bế tắc khi người Iran đoàn kết

VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Thổ Nhĩ Kỳ công kích Israel chỉ trích Tel Aviv ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn
Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 24/4, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm ba tuần.

Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn
Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đã bắt đầu một tiến trình để đạt được một nền hòa bình lịch sử giữa Israel và Lebanon, đồng thời cho rằng Hezbollah đang cố gắng phá hoại tiến trình này.

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel
Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ