Thổ Nhĩ Kỳ coi Israel là mối đe dọa an ninh toàn cầu

Phát biểu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan khẳng định Israel giờ đây đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh toàn cầu.

Khói lửa Gaza trong xung đột Israel - Hamas. Ảnh: Reuters.

Ông Fidan nhấn mạnh rằng sự đe dọa có hệ thống của Israel đã vượt ra ngoài biên giới khu vực và trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu trực tiếp. Thực tế này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đưa ra một phản ứng tập thể thống nhất để đối phó.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đã lên án và phản đối gay gắt nhất chính sách của Israel tại khu vực trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Israel phát động cuộc chiến vào dải Gaza tháng 10/2023 khiến hàng chục nghìn người Palestine tử vong.

Ankara không chỉ đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và ngoại giao với Tel Aviv, mà còn tham gia vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý quốc tế. Trước chỉ trích hôm 24/4, Ngoại trưởng Hakan Fidan mới đây đã cảnh báo Israel có thể sẽ nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran kết thúc.

Tướng Lê Văn Cương: Ông Trump tính sai nước cờ, bế tắc khi người Iran đoàn kết VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.