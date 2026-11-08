English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran

Chủ Nhật, 05:50, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang đáng lo ngại, khi quân đội Mỹ tối qua thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, một máy bay chiến đấu của lực lượng này đã khai hỏa và vô hiệu hóa khả năng di chuyển của con tàu vi phạm. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

quan doi my tan cong tau hang iran hinh anh 1
Tàu chiến của Mỹ. Ảnh: AP

Cùng lúc, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực đảo Qeshm và đảo Jask thuộc tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran. Bản chất các vụ nổ đang được giới chức Iran điều ra, làm rõ.

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng, CENTCOM thông báo tấn công tàu hàng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân áp đặt chống Iran. Đòn tập kích được tiến hành chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ không kích đảo Qeshm với lý do tự vệ. Trước đó, hôm 3/11, không quân Mỹ cũng tập kích đảo Qeshm với cùng lý do, lần đầu tiên sau gần 2 tháng Mỹ và Iran dừng giao tranh.

Cho đến sáng sớm 8/11, Iran chưa đưa ra phản ứng với thông báo tấn công tàu hàng mà CENTCOM vừa công bố. Tehran cũng chưa xác nhận hay tiến hành bất kỳ biện pháp đáp trả nào, với hai cuộc không kích mới nhất của Washington vào đảo Qeshm. Tuy nhiên, trong nhiều tuyên bố khác nhau, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định đã bắn hạ hoặc thu giữ hàng loạt UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 5 chiếc chỉ trong 2 ngày 6 và 7/11.  

Truyền thông và giới phân tích lo ngại trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, Mỹ và Iran có thể bước vào một đợt giao tranh ác liệt mới với những hậu quả khôn lường và khó cứu vãn.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tính toán của Mỹ khi bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran trước bầu cử
Tính toán của Mỹ khi bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran trước bầu cử

VOV.VN - Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran ngay trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Tính toán của Mỹ khi bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran trước bầu cử

Tính toán của Mỹ khi bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran trước bầu cử

VOV.VN - Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran ngay trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran
Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công mang tính “phòng vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran, nằm tại eo biển Hormuz.

Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran

Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công mang tính “phòng vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran, nằm tại eo biển Hormuz.

Iran tập trung tấn công radar cảnh báo sớm, dồn căn cứ Mỹ vào thế bị động
Iran tập trung tấn công radar cảnh báo sớm, dồn căn cứ Mỹ vào thế bị động

VOV.VN - Iran tập trung đánh radar cảnh báo sớm của Mỹ trước khi mở rộng tập kích máy bay và các căn cứ quân sự khắp Trung Đông.

Iran tập trung tấn công radar cảnh báo sớm, dồn căn cứ Mỹ vào thế bị động

Iran tập trung tấn công radar cảnh báo sớm, dồn căn cứ Mỹ vào thế bị động

VOV.VN - Iran tập trung đánh radar cảnh báo sớm của Mỹ trước khi mở rộng tập kích máy bay và các căn cứ quân sự khắp Trung Đông.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ