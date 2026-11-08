Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, một máy bay chiến đấu của lực lượng này đã khai hỏa và vô hiệu hóa khả năng di chuyển của con tàu vi phạm. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

Tàu chiến của Mỹ. Ảnh: AP

Cùng lúc, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực đảo Qeshm và đảo Jask thuộc tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran. Bản chất các vụ nổ đang được giới chức Iran điều ra, làm rõ.

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng, CENTCOM thông báo tấn công tàu hàng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân áp đặt chống Iran. Đòn tập kích được tiến hành chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ không kích đảo Qeshm với lý do tự vệ. Trước đó, hôm 3/11, không quân Mỹ cũng tập kích đảo Qeshm với cùng lý do, lần đầu tiên sau gần 2 tháng Mỹ và Iran dừng giao tranh.

Cho đến sáng sớm 8/11, Iran chưa đưa ra phản ứng với thông báo tấn công tàu hàng mà CENTCOM vừa công bố. Tehran cũng chưa xác nhận hay tiến hành bất kỳ biện pháp đáp trả nào, với hai cuộc không kích mới nhất của Washington vào đảo Qeshm. Tuy nhiên, trong nhiều tuyên bố khác nhau, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định đã bắn hạ hoặc thu giữ hàng loạt UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 5 chiếc chỉ trong 2 ngày 6 và 7/11.

Truyền thông và giới phân tích lo ngại trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, Mỹ và Iran có thể bước vào một đợt giao tranh ác liệt mới với những hậu quả khôn lường và khó cứu vãn.