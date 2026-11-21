Theo Tân Hoa Xã, đây là cuộc họp nhóm công tác lần thứ hai và cuộc gặp thường niên năm 2026 trong khuôn khổ Cơ chế tham vấn an toàn quân sự trên biển Trung Quốc – Mỹ. Cuộc họp nhằm triển khai những nhận thức chung quan trọng giữa nguyên thủ hai nước, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai bên phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Binh sỹ Mỹ. Ảnh: AP

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về tình hình an toàn trên biển, trên không; đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử an toàn trong các cuộc chạm trán trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Mỹ trong năm qua. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp cải thiện an toàn quân sự trên biển, đồng thời thống nhất các chủ đề cho cuộc họp nhóm công tác năm 2027.

Trong thông báo ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận Hải quân Trung Quốc đã tiếp đón phái đoàn Mỹ. Theo phía Mỹ, cơ chế tham vấn tạo diễn đàn để lực lượng trực tiếp hoạt động trên biển và trên không của hai bên trao đổi, tập trung vào việc giảm nguy cơ xảy ra các cuộc tiếp xúc không an toàn, thiếu chuyên nghiệp.