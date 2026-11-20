Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Thâm Quyến ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí duy trì đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ba bên ngày 19/11/2026. Ảnh: RIA Novosti

Phản ứng trước tuyên bố này, Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc ba cường quốc cùng tái khẳng định nguyên tắc quan trọng về ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh, điều cần thiết hiện nay là duy trì đối thoại giữa các quốc gia sở hữu loại vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi thực sự hoan nghênh việc các nhà lãnh đạo tái khẳng định trong tuyên bố chung rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và không bao giờ được phép xảy ra. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về yêu cầu cấp thiết đối với tất cả các quốc gia trong việc tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông ấy vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Farhan Haq nói.

Sự hoan nghênh của Liên Hợp Quốc cho thấy ý nghĩa rộng lớn hơn của tuyên bố chung: Đây không chỉ là thông điệp chính trị giữa ba nhà lãnh đạo, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn nguy cơ xung đột hạt nhân. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng, với vị thế là ba cường quốc hạt nhân hàng đầu, Mỹ, Nga và Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc thúc đẩy nỗ lực này.

“Là ba cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, Mỹ, Nga và Trung Quốc có vị thế đặc biệt để thảo luận về cách thức cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên Trái Đất, cũng như giảm thiểu nguy cơ sử dụng loại vũ khí này, một sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Hội nghị lần này chưa đưa ra cam kết về mức cắt giảm kho vũ khí, cũng chưa xác lập lộ trình hay khuôn khổ đàm phán cụ thể. Tổng thống Trump sau cuộc gặp cũng thừa nhận việc đạt được một thỏa thuận chung về hạn chế vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ rất khó khăn. Trong khi đó, quy mô kho vũ khí, những tính toán an ninh và lợi ích chiến lược của mỗi nước vẫn là những vấn đề cần được giải quyết.

Dù vậy, việc duy trì đối thoại giữa các cường quốc hạt nhân vẫn được xem là điều cần thiết, ngay cả khi chưa thể đạt được những thỏa thuận lớn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi để tìm kiếm hướng đi chung.

“Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn, còn Trung Quốc cũng là một cường quốc hạt nhân đang trỗi dậy. Việc các nhà lãnh đạo từ các cường quốc hạt nhân gặp gỡ nhau là điều quan trọng và hoàn toàn bình thường; họ cần ngồi lại với nhau để tìm ra hướng đi tốt nhất”, ông Rutte nói.

Cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến vì thế mới chỉ có thể được xem là bước khởi đầu cho một tiến trình đối thoại, chứ chưa phải đột phá trong kiểm soát vũ khí hạt nhân. Giá trị thực sự của những cam kết vừa được đưa ra sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể duy trì trao đổi, thu hẹp bất đồng và chuyển sự đồng thuận về nguyên tắc thành những hành động cụ thể hay không. Đây cũng là điều cộng đồng quốc tế chờ đợi sau hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này.