Cơ phó Flydubai từng lên kế hoạch lao máy bay xuống Israel từ tháng 7

Cơ phó bị cáo buộc tìm cách làm rơi chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv đã khai với các nhà điều tra rằng anh ta chủ động tìm kiếm những hãng hàng không và đường bay có thể đưa mình tới Israel. Nghi phạm thậm chí đã chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công tương tự từ tháng 7/2026, nhưng cuối cùng quyết định dừng lại.

Thông tin trên được Wall Street Journal (WSJ) dẫn từ những người nắm được nội dung cuộc điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 cuối tháng 9 vừa qua. Nghi phạm được xác định là Hamam al-Hammami, công dân Oman sinh sống tại Dubai. Người này gia nhập Flydubai, hãng hàng không giá rẻ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào tháng 2/2026.

Hamam al-Hammami - cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. Ảnh: News9

Theo các nguồn tin, sau khi được tuyển dụng, Hammami đã tìm cách để được phân công làm việc trên tuyến bay Dubai - Tel Aviv. Các nhà điều tra hiện cũng đã tiếp cận được thiết bị điện tử của nghi phạm để phục vụ quá trình xác minh. Những người am hiểu cuộc điều tra cho biết Hammami dự định vô hiệu hóa cơ trưởng, sau đó điều khiển máy bay đâm vào một mục tiêu tại Israel, chẳng hạn như sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv.

Nghi phạm được cho là đã chuẩn bị thực hiện kế hoạch này trên một chuyến bay cùng tuyến vào tháng 7 nhưng đã thay đổi ý định vào phút chót. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân khiến nghi phạm dừng kế hoạch là do có tình cảm gắn bó với một thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay hôm đó.

Cũng theo những người được thông báo về cuộc điều tra, Hammami khai rằng tình hình tại Dải Gaza là động cơ khiến người này muốn thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ động cơ và những tình tiết liên quan.

Vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Ngày 7/10/2026 đánh dấu tròn 3 năm cuộc tấn công do Hamas phát động nhằm vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, châm ngòi cho cuộc chiến tại Dải Gaza. Theo cơ quan y tế Palestine, xung đột đã khiến hơn 74.000 người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, số liệu không phân biệt dân thường và các tay súng.

Hàng loạt lỗ hổng an ninh bị phơi bày

Sau vụ việc trên chuyến bay Flydubai, sự chú ý ban đầu của dư luận Israel đối với hành động can đảm của hành khách và phi hành đoàn đã dần chuyển sang những lo ngại về các lỗ hổng an ninh, đặc biệt là việc một người từng bị cảnh báo có tư tưởng cực đoan vẫn có thể làm việc trong buồng lái trên tuyến bay đến Israel.

Theo giới chức UAE và Israel cùng lời kể của hành khách, trong chuyến bay FZ1073 ngày 30/9, cơ phó Hammami đã nhiều lần dùng rìu khẩn cấp có sẵn trên máy bay để tấn công cơ trưởng và khiến máy bay lao xuống. Một nhóm hành khách và thành viên phi hành đoàn đã kịp thời can thiệp, khống chế nghi phạm và giành lại quyền kiểm soát máy bay. Chiếc máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống Saudi Arabia.

Máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Reuters

Các thông tin điều tra cho thấy trước khi gia nhập Flydubai, Hammami từng bị hãng Oman Air cấm bay do lo ngại về tư tưởng cực đoan. Nghi phạm cũng từng bị hãng hàng không quốc gia Morocco Royal Air Maroc từ chối tuyển dụng.

Theo WSJ, sau khi xem xét hoạt động trực tuyến của Hammami và nhận thấy người này thể hiện sự quan tâm quá mức đến các tư tưởng cực đoan, giới chức Oman đã cấm bay, đưa nghi phạm vào chương trình chống cực đoan và bố trí làm công việc văn phòng. Tuy nhiên, những cảnh báo này không được chia sẻ rộng rãi với các cơ quan và đơn vị liên quan. Khi tuyển dụng Hammami, Flydubai không kiểm tra lý lịch mà chỉ tiến hành kiểm tra tiền án, tiền sự của ứng viên.

Ngày 7/10, Flydubai từ chối bình luận về vụ việc với lý do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Những vấn đề tương tự cũng được phát hiện trong quy trình kiểm tra an ninh hàng không của Israel. Theo Wall Street Journal, trước chuyến bay FZ1073, Flydubai đã cung cấp cho phía Israel danh sách hành khách và thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, tên của Hammami không bị loại khỏi danh sách được phép thực hiện chuyến bay.

Theo quy định của Israel, phi công mang quốc tịch những nước không có quan hệ ngoại giao với Israel, trong đó có Oman, không được phép thực hiện các chuyến bay đến nước này. Như vậy, về nguyên tắc, Hammami không đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí cơ phó trên tuyến Dubai - Tel Aviv.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Israel, cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh đối với các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài đến nước này, cho biết họ không tiến hành kiểm tra danh sách hành khách và phi hành đoàn. Theo giải thích của cơ quan này, việc xác minh và chấp thuận danh sách hành khách, tổ bay không được xem là trách nhiệm của bộ. Cơ quan này cũng không biết rằng họ có thể truy cập cơ sở dữ liệu của Israel để thực hiện việc kiểm tra.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ, kể từ đầu năm 2026, hơn 1.200 thành viên phi hành đoàn mang quốc tịch các nước nằm trong danh sách hạn chế của Israel, bao gồm Syria, Lebanon và Oman, đã thực hiện các chuyến bay đến nước này.