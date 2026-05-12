Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

Trước thực tế đó, một chuyên gia về Nga nói với Newsweek rằng lời nói của Tổng thống Nga về xung đột Ukraine đã bị hiểu sai ngữ cảnh và ông Putin vẫn không hề thay đổi mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này .

Tổng thống Nga Putin trong trang phục quân sự. Ảnh: Điện Kremlin.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời Nga - Ukraine kéo dài ba ngày (từ ngày 9-11/5) do Mỹ làm trung gian và sau khi Moscow tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít Đức, sự chú ý chuyển sang tuyên bố của ông Putin rằng cuộc xung đột vũ trang này, bắt đầu từ tháng 2/2022, đang “sắp kết thúc”. Nhưng nhà phân tích cấp cao tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế, Oleg Ignatov, nói với Newsweek hôm 11/5 rằng Tổng thống Putin sẽ không từ bỏ yêu cầu của ông là quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass.

Họp báo sau duyệt binh và câu nói đáng chú ý

Khi máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp tục tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, điện Kremlin cho biết lo ngại về an ninh đã buộc họ phải hạn chế truy cập internet di động tại thủ đô và không phô diễn khí tài quân sự nào được trưng bày tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Trong một cuộc họp báo sau cuộc duyệt binh,Tổng thống Putin đã được nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình nhà nước Rossiya hỏi về vai trò của phương Tây trong các cuộc tập kích của Ukraine ở xa biên giới và liệu phương Tây có “đi quá xa” trong việc ủng hộ Kiev hay không.

Khi đó, ông Putin đề cập những điều khoản hòa bình dự thảo được Nga và Ukraine đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay sau khi nổ ra xung đột Ukraine, bao gồm việc rút quân để đổi lấy cam kết của Ukraine không gia nhập khối quân sự mang tên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhưng Tổng thống Putin nói rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không muốn ủng hộ điều này và “bắt đầu leo ​​thang căng thẳng với Nga, điều vẫn tiếp diễn cho đến hiện nay”.

Ông Putin nói thêm: “Tôi nghĩ vấn đề đang đi đến hồi kết, nhưng nó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng”.

Truyền thông nhà nước Nga và các hãng tin nước ngoài đã đưa tin về phát biểu mày của ông như một lời ám chỉ rằng chiến tranh sắp kết thúc, mặc dù ông không đưa ra chi tiết rõ ràng hơn.

Giải mã ẩn ý của ông Putin

Hôm 10/5, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết trong một bản đánh giá rằng những bình luận của Tổng thống Putin cho thấy điện Kremlin có thể đang cố gắng trấn an công chúng trong nước trước tác động của chiến tranh và tình trạng Ukraine liên tục tập kích tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga.

ISW cũng lưu ý việc ông Putin nói rằng ông dự định cho phép lực lượng Nga tập trung vào việc đánh bại Ukraine hoàn toàn, báo hiệu rằng ông “cam kết theo đuổi các mục tiêu tối đa hóa của mình”.

“Ông ấy nói điều này với giả định rằng, vâng, cuộc chiến này cũng sắp kết thúc. Ý ông ấy là từ quan điểm của Nga, có một giải pháp trên bàn nếu Ukraine chấp nhận giải pháp này”, chuyên gia Ignatov nói với Newsweek. “Sẽ có một lệnh ngừng bắn và cuộc chiến này sẽ kết thúc”.

Nhưng Ukraine đã nhiều lần bác bỏ việc rút quân khỏi khu vực Donbass, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk, mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập nhưng trên thực tế chưa hoàn toàn kiểm soát được. Hai tỉnh này cũng là nơi đặt các tuyến phòng thủ “vành đai pháo đài” quan trọng của Ukraine.

Nhà phân tích Ignatov bổ sung: “Ông ấy muốn tiếp tục đàm phán, nhưng ông ấy nhấn mạnh rằng để cuộc đàm phán này thành công, Ukraine cần phải đưa ra quyết định này… Tôi nghĩ ông Putin sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Lập trường của ông ấy không thay đổi và ông ấy biết mình muốn gì, Ukraine cũng biết ông ấy muốn gì… Ông ấy muốn đàm phán; ông ấy hài lòng với chiến thuật này. Nếu đàm phán không hiệu quả, ông ấy có thể tiếp tục chiến dịch quân sự. Nếu ông ấy mất đi đòn bẩy này, ông ấy sẽ không đạt được gì và ông ấy hiểu điều đó”.

Ông Putin đã yêu cầu rằng bất kỳ cuộc gặp song phương nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải diễn ra tại Moscow, ngụ ý rằng ông sẽ không gặp người đồng cấp Ukraine ở nước ngoài để đàm phán. Tuy nhiên, điện Kremlin thường xuyên ra tín hiệu rằng họ không muốn có một cuộc gặp song phương ngay lập tức với Tổng thống Zelensky để chấm dứt chiến tranh.

Thử thách kinh tế và dư luận xã hội

Trong khi đó, cuộc xung đột ở Ukraine đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tạm gác lại để tập trung vào Iran ở Trung Đông. Với việc không có bước đột phá ngoại giao nào sắp xảy ra giữa Moscow và Kiev, và quân đội Nga mới chỉ giành được những thắng lợi khiêm tốn trên chiến trường, áp lực đang gia tăng lên chính quyền Nga.

“Thu nhập thực tế của người dân không những không tăng lên trong suốt cuộc chiến, mà còn giảm xuống, bất kể chính phủ nói gì,” nhà kinh tế học gốc Nga Konstantin Sonin, giáo sư tại Đại học Chicago, nói với Newsweek.

Giới quan sát phương Tây cho biết, theo một kịch bản nhượng bộ của Kremlin thì Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tại chức, Nga sẽ giữ Donetsk, Lugansk và Crimea, nhưng phải rút quân khỏi các tỉnh Sumy và Kharkiv, còn mặt trận ở những nơi khác sẽ bị đóng băng.

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng Tổng thống Putin sẽ đồng ý với kế hoạch như vậy để kết thúc chiến tranh, và chuyên gia Ignatov cho biết việc các quan chức điện Kremlin xem xét tất cả các phương án khác nhau là chuyện bình thường. “Họ đã nghĩ về những kịch bản này kể từ khi bắt đầu xung đột, vì vậy đó không phải là điều đáng ngạc nhiên”, ông nói.

