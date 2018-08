Mỹ làm gì để ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử?

Ngày 2/8, những quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra cảnh báo rằng Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới cũng như cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và thề rằng sẽ "đánh bại" mưu đồ của Moscow.

Mỹ đang áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử. Ảnh: The New York Times.

"Đây là một mối đe dọa mà chúng ta phải xem xét một cách nghiêm túc để giải quyết và ứng phó với sự quyết tâm và tập trung mạnh mẽ", giám đốc FBI Christopher A. Wray khẳng định.

Dưới đây là những điều cần biết để xem liệu Nga có thể làm gì để can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ và những nỗ lực của Mỹ để chống lại sự can thiệp này.

Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ bằng cách nào?

Theo Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats, Nga đang cố gắng mở rộng tuyên truyền về các vấn đề nóng bằng cách sử dụng mạng xã hội. Ông Coats cũng nhấn mạnh vào cái mà ông gọi là những nỗ lực lâu dài và rộng khắp của Nga. Theo ông, chiến lược của Moscow là "khoét sâu" vào những chia rẽ về chính trị - xã hội trong lòng nước Mỹ.

Ngày 2/8, ông Coats một lần nữa nhận định rằng Nga đang thực hiện các chiến dịch làm nhiễu thông tin. "Chúng tôi đang tiếp tục xem xét một chiến dịch truyền thông của Nga nhằm làm suy yếu và gây chia rẽ nước Mỹ", ông Coats khẳng định tại Nhà Trắng.

Ông Wray cũng lấy ví dụ về những nỗ lực của Nga trong việc thao túng truyền thông, tuyên truyền những thông tin sai sự thật và làm căng thẳng thêm những vấn đề gây chia rẽ.

Các quan chức tình báo và thực thi pháp luật cũng đang xem xét những phương thức thao túng cử tri, các nguồn tài chính bất hợp pháp của các chiến dịch và các mánh khóe nhằm vào các quan chức bầu cử và hạ tầng bầu cử.

Những đe dọa nào là đáng chú ý nhất?

Các quan chức tình báo cho biết mục tiêu của hầu hết các hoạt động của Nga là nhắm đến mạng xã hội và các dữ liệu số để làm nhiễu thông tin. Trong tuần này, Facebook cho biết cơ quan này đã đóng cửa 32 trang và tài khoản nghi ngờ có dính líu đến Nga.

Về vấn đề an ninh máy tính, các chuyên gia nhận định rằng các chiến dịch chính trị rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt ở từng bang và tại các cuộc bầu cử địa phương, những nơi mà các chiến dịch thường thiếu tiền và thiếu kinh nghiệm để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Microsoft từng phát hiện một số cuộc tấn công giả mạo nhằm chiếm mật khẩu hay các thông tin nhạy cảm mà dường như do cơ quan tình báo Nga đứng đằng sau nhằm vào các máy tính của 2 ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2018. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill, một người của Đảng Dân chủ ở bang Missouri khẳng định vào tuần trước rằng hệ thống máy tính văn phòng Thượng viện của bà đã bị tấn công.

"Tôi hy vọng mình đã sai nhưng tôi cho rằng rồi chúng ta sẽ thấy những cuộc tấn công vào các cuộc bầu cử mà Nga đứng đằng sau nhằm đánh cắp các thông tin", Eric Rosenbach, một nhân vật kỳ cựu trong ngành tình báo và cũng là chuyên gia về an ninh mạng ở Trung tâm Khoa học và Chính trị quốc tế Belfer của trường Đại học Harvard khẳng định.

Hệ thống bỏ phiếu được đảm bảo an ninh như thế nào?

Các quan chức của cuộc bầu cử và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thành lập một hội đồng hợp tác với nhau nhằm ứng phó với các mối đe dọa. Bộ này cũng trang bị các máy scan và các thiết bị an ninh cùng với các thiết bị khác cho các quan chức giám sát bầu cử khắp cả nước. Những quan chức giám sát bầu cử đứng đầu các bang đang có được sự đảm bảo về an ninh để xem xét và đánh giá các mối đe dọa.

Vào tháng 2/2018, cả 50 bang và hơn 1000 địa phương đã mở một trung tâm để trao đổi dữ liệu. Gần như mỗi bang đều đang thực hiện từng bước để giám sát chặt chẽ các quá trình bầu cử. Một ủy ban hợp tác công - tư cũng chấp nhận một tiêu chuẩn mới với các thiết bị bầu cử để cải thiện vấn đề an ninh.

Các cơ quan tình báo đang làm gì?

Công việc quan trọng nhất mà các cơ quan tình báo Mỹ cần làm là nắm rõ các mạng lưới nước ngoài và các nhóm gián điệp của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công. Các cơ quan này cũng phải điều hành hệ thống an ninh trong nước Mỹ để phát hiện các chiến dịch thông tin tuyên truyền chống phá ngay khi chúng bắt đầu.

"Mỹ đang tập hợp các lực lượng tình báo để phát hiện những gì mà kẻ thù đang lên kế hoạch. Các cơ quan tình báo cũng đang giám sát các hệ thống bên trong nước Mỹ để phát hiện sự ảnh hưởng từ mọi góc độ", Michael Sussmann - một cựu quan chức của Bộ Tư Pháp khẳng định.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ để phát hiện các mối đe dọa và cảnh báo với toàn thể người Mỹ, dù một vài công ty cho biết vẫn còn quá ít các cơ quan tình báo hợp tác cùng họ.

Ông Coats cũng nhận định rằng các cơ quan tình báo và Nhà Trắng cho rằng việc phát hiện các đe dọa vào hệ thống bầu cử là ưu tiên hàng đầu. Ông kêu gọi các công ty công nghệ không chỉ tăng cường việc bảo vệ mà còn phải đảm bảo rằng người Mỹ có thể đánh giá được thông tin mà họ tiếp nhận. "Việc tất cả chúng ta cần phải áp dụng tư duy phản biện với mọi loại thông tin là điều cần thiết", ông khẳng định.

Các chuyên gia an ninh mạng Mỹ cho rằng để có thể thực sự ngăn chặn sự can thiệp của Nga, Tổng thống Trump cần phải tuyên bố rõ ràng ông sẽ hành động để chống lại việc này cũng như khiến Moscow hiểu rằng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và các biện pháp cứng rắn khác nếu Nga thực hiện các hành động can thiệp.

"Nếu muốn dừng những điều đang xảy ra lại, chúng ta cần một quyết định ở cấp Tổng thống", ông Sussman nhận đinh./.

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.