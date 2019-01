Ông Trump gánh thất bại trong “cuộc đấu tay đôi” với phe Dân chủ

PC_Article_AfterShare_1

Ngày thứ 34 Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, không có bất kỳ giải pháp nào cho thấy có khả năng chấm dứt tình trạng bế tắc đang gây ảnh hưởng tới 1/4 chính quyền liên bang Mỹ, cùng 800.000 viên chức này.

Tường biên giới - một trong những nguyên nhân khiến chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: Getty.

Cả phe Dân chủ và Cộng hòa đều kiên quyết không từ bỏ lập trường của mình. Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Donald Trump đăng dòng trạng thái trên trang mạng cá nhân Twitter khẳng định:“Chúng tôi sẽ không nhân nhượng”.

“Tôi rất yêu quí họ và tôn trọng họ. Tôi thực sự đánh giá cao những gì họ đang làm. Rất nhiều người trong số họ có thể sẽ không được trả cho những gì họ đang làm. Tuy nhiên họ không phàn nàn bởi họ biết tương lai của đất nước phụ thuộc vào một biên giới an ninh, đặc biệt tại biên giới phía nam. Chúng ta đang chứng kiến tình trạng bạo lực và tội phạm qua biên giới tiếp diễn”, ông Trump viết.

Đảng Cộng hòa dù chiếm đa số tại Thượng viện (53/100), song vẫn cần tới lá phiếu của phe Dân chủ để đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết nhằm thông qua đề xuất của Tổng thống Donald Trump. Và tất nhiên đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Văn kiện của đảng Cộng hòa, dựa trên đề xuất của Tổng thống Donald Trump nhằm cho phép chính phủ có đủ ngân sách hoạt động tới tháng 9/2019. Đặc biệt, khoản ngân sách này sẽ bao gồm 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, cùng một nhượng bộ được Tổng thống Donald Trump đồng ý hồi cuối tuần trước: bảo vệ 3 năm cho những người nhập cư trẻ tuổi không giấy tờ - còn gọi là Dreamers (những người mơ mộng).

Cuộc bỏ phiếu sau đó về một dự luật tạm thời nhằm cho phép Chính phủ hoạt động tới ngày 8/2 tới do phe Dân chủ đề xuất cũng bị thất bại. Một khi thoát khỏi tình trạng bế tắc ngân sách hiện nay, các nghị sĩ Dân chủ cam kết sẽ quay lại bàn đàm phán về vấn đề an ninh biên giới, song nhấn mạnh sẽ không có đàm phán chừng nào người dân Mỹ vẫn còn “bị bắt làm con tin”.

Văn kiện không bao gồm khoản ngân sách xây dựng cho bức tường biên giới, mà các nghị sĩ đảng Dân chủ cho là “phi đạo đức” và không hiệu quả, nhưng đề xuất một khoản ngân sách nhằm tăng cường an ninh biên giới. Đây dường như là một đề xuất từng được Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua hồi tháng 12 vừa qua trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo hủy công bố.

Phe Dân chủ khi đó đã cáo buộc những người Cộng hòa thay đổi quyết định theo “hứng” của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz cáo buộc đảng đối lập trước đây cũng từng tài trợ cho một bức tường tương tự và lần này phản đối đơn giản chỉ là nhằm quyết đối đầu với chiến dịch của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của giới quan sát, thì có vẻ như Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong cuộc đấu tay đôi có tính biểu tượng cao này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải hoãn vô thời hạn buổi lễ đọc thông điệp liên bang, dự kiến vào đầu tuần tới tại Quốc hội, theo yêu cầu của lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Pelosy. Lý do được bà giải thích cho quyết định rút lời mời Tổng thống đến phát biểu là do những vấn đề an ninh liên quan tới tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa. Sự trì hoãn này có thể là minh họa rõ nét nhất cho thấy sự tê liệt ngân sách hiện nay tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố, ông sẽ vẫn đọc bài thông điệp liên bang truyền thống, mà các đời Tổng thống Mỹ vẫn luôn coi là cơ hội để phác họa những kế hoạch, cũng như tầm nhìn của mình về tương lai đất nước, song chỉ sau khi Chính phủ liên bang mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vấn đề khi nào Chính phủ liên bang mới có thể mở cửa trở lại vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Và trong khi chờ đợi, những tác động của tình trạng bế tắc này đang ngày càng rõ rệt, nhất là đối với những nhân viên liên bang phải nghỉ làm hay buộc phải làm việc không lương./.

