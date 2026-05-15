  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Thứ Sáu, 16:08, 15/05/2026
VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Lực lượng vũ trụ Mỹ - quân chủng thứ 6 và mới nhất của quân đội Mỹ, đóng vai trò tích cực trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran. Theo National Interest, họ đã tham gia cuộc chiến với Iran theo nhiều cách, bao gồm tiến hành tác chiến điện tử (EW), vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của Iran, theo dõi các vụ phóng tên lửa của Iran và cung cấp thông tin liên lạc vệ tinh (SATCOM) quan trọng cho lực lượng Mỹ. Quân chủng vũ trụ Mỹ cũng đã cung cấp thông tin tình báo mục tiêu để làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran.

Các chảo vệ tinh của Quân chủng vũ trụ Mỹ. Ảnh: Quân chủng vũ trụ Mỹ.

Được thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12/2019, Quân chủng vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong không gian.

Lực lượng này tự giới thiệu về bản thân: “Là quân chủng thứ 6, Lực lượng vũ trụ Mỹ tổ chức, huấn luyện và trang bị cho ‘vệ binh” - gồm cả nhân viên quân sự và dân sự - để cung cấp các khả năng trong không gian, chẳng hạn như GPS, liên lạc an toàn và cảnh báo tên lửa, đồng thời đảm bảo ưu thế trong không gian”.

Có đủ năng lực theo dõi chương trình hạt nhân của Iran từ không gian?

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng Lực lượng vũ trụ Mỹ đang tích cực giám sát chương trình hạt nhân của Tehran, bao gồm cả urani đã làm giàu còn lại và các cơ sở hạt nhân. Hoạt động giám sát liên tục này nhằm định vị các vật liệu hạt nhân của Iran, mà Tổng thống Trump đã nêu rõ Mỹ sẽ tịch thu.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 10/5, ông Trump nói rằng Lực lượng vũ trụ đã theo dõi urani làm giàu của Iran để đảm bảo rằng nhân sự Iran không thực hiện được nỗ lực nào để di dời vật liệu này.

“Nếu ai đó đến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết và sẽ cho nổ tung họ”, ông Trump tuyên bố.

Dù không đưa ra bằng chứng, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Iran chỉ cần vài tuần nữa là phát triển được vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Tehran sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ sở hữu được vũ khí đó. Ông mô tả Chiến dịch Búa đêm (loạt tập kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong tháng 6/2025) như sự khác biệt giữa một Iran hạt nhân và một Iran phi hạt nhân. Ông suy đoán rằng nếu thiếu sự can thiệp của Mỹ, Iran “đã có thể cho nổ tung Israel”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại lập trường của mình rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đó vẫn có thể là một mục tiêu cực kỳ xa vời. Chắc chắn mục tiêu đó sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là chỉ tịch thu vật liệu urani làm giàu hiện có.

Hơn nữa, ông Trump đã tỏ ra rất miễn cưỡng trong việc triển khai quân bộ Mỹ dù đây có thể là cách duy nhất để vô hiệu hóa chương trình hạt nhân một cách lâu dài. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán dường như bế tắc, ông Trump có thể không còn lựa chọn nào khác.

Lực lượng vũ trụ Mỹ gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giám sát Iran khi cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết. Nó cũng sẽ giám sát lĩnh vực không gian ngày càng bị tranh chấp, vì nó kiểm soát các vệ tinh của Bộ Quốc phòng Mỹ để đảm bảo liên lạc toàn cầu an toàn và dữ liệu định vị, bao gồm cả GPS, cho lực lượng không quân, lục quân và hải quân.

Radar đặt trên mặt đất và các cảm biến đặt trong không gian của Lực lượng vũ trụ này liên tục theo dõi hơn 40.000 vật thể, bao gồm vệ tinh và mảnh vỡ quỹ đạo, để hỗ trợ tránh va chạm và liên tục giám sát các mối đe dọa tiềm tàng.

tau chien My, chien ham My, khu truc ham My USS Spruance (DDG-111) hai quan My, voi phao hai quan 127mm Mark 45 Mod 4 -bo quoc fong My.jpg

Pháo hải quân Mỹ Mark 45 Mod 4 lợi hại thế nào trong vô hiệu hóa tàu Iran?

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG-111) của hải quân Mỹ đã sử dụng pháo hải quân Mark 45 Mod 4 127mm để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng “hỏa lực hải quân chính xác” trong một vụ chặn bắt trên biển đầy rủi ro.

Tích cực tuyển dụng “Vệ binh” không gian

Đầu năm 2026, Lực lượng vũ trụ Mỹ đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô của mình.

Trước đây, Lực lượng vũ trụ hầu như không gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Là nhánh nhỏ nhất của lực lượng vũ trang Mỹ, quân chủng này dễ dàng đạt được mục tiêu tuyển dụng năm tài chính 2026 (FY26) sớm hơn vài tháng. Năm ngoái, lực lượng này đã thành lập Phi đội Tuyển dụng Lực lượng vũ trụ đầu tiên, với nhiệm vụ duy trì “một nguồn cung cấp vệ binh lâu dài, dẫn đến việc tuyển dụng 730 người”.

Hiện tại có khoảng 14.000 quân nhân tại ngũ trong lực lượng, cùng với khoảng 4.000 vệ binh dân sự. Nhân viên dân sự chiếm khoảng 1/3 tổng số nhân sự, nhưng năm ngoái (2025), lực lượng này đã bị cắt giảm 14% lực lượng lao động dân sự sau các đợt tinh giản nhân sự Bộ Quốc phòng do Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ dẫn dắt. Lực lượng này có thể tuyển dụng lại nhiều nhân viên, đặc biệt là tại Bộ tư lệnh Huấn luyện và sẵn sàng vũ trụ (STARCOM) - đơn vị đang tìm cách lấp đầy 400 vị trí việc làm của họ trên toàn quốc.

>> Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

>> 60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

>> Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Xung đột Iran Mỹ Mỹ theo dõi Iran quân chủng vũ trụ Mỹ
Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là "hổ giấy"
VOV.VN - Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

Thực hư mức độ tàn phá cơ sở hạt nhân Iran sau loạt bom của Mỹ và Israel

VOV.VN - Cả Mỹ và Israel đã tung những đòn oanh tạc dữ dội vào hệ thống cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Phía Iran cũng đã lên tiếng về những tàn phá do phía Mỹ gây ra tại đây. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ vẫn có những tranh cãi về việc chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ hay chưa.

Không quân Mỹ thay đổi tư duy tác chiến, chú trọng UAV và sân bay dã chiến

VOV.VN - Là lực lượng không quân lớn số 1 thế giới, không quân Mỹ vẫn tiếp tục thay đổi tư duy để thích ứng với thực tiễn chiến trường mới. Cụ thể, họ đang tăng cường nghiên cứu và sử dụng UAV trong những bối cảnh khắc nghiệt và đa dạng hơn.

Lục quân Mỹ lên kế hoạch chuyển đổi sâu sắc cơ cấu và năng lực tác chiến

VOV.VN - Quân chủng Lục quân Mỹ đặt ra kế hoạch đầy tham vọng về chuyển đổi toàn diện và sâu sắc trên các mặt, từ cơ cấu, tác chiến, đến công tác huấn luyện và tuyển chọn người tài…

