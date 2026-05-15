Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Lực lượng vũ trụ Mỹ - quân chủng thứ 6 và mới nhất của quân đội Mỹ, đóng vai trò tích cực trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran. Theo National Interest, họ đã tham gia cuộc chiến với Iran theo nhiều cách, bao gồm tiến hành tác chiến điện tử (EW), vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của Iran, theo dõi các vụ phóng tên lửa của Iran và cung cấp thông tin liên lạc vệ tinh (SATCOM) quan trọng cho lực lượng Mỹ. Quân chủng vũ trụ Mỹ cũng đã cung cấp thông tin tình báo mục tiêu để làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran.

Các chảo vệ tinh của Quân chủng vũ trụ Mỹ. Ảnh: Quân chủng vũ trụ Mỹ.

Được thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12/2019, Quân chủng vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong không gian.

Lực lượng này tự giới thiệu về bản thân: “Là quân chủng thứ 6, Lực lượng vũ trụ Mỹ tổ chức, huấn luyện và trang bị cho ‘vệ binh” - gồm cả nhân viên quân sự và dân sự - để cung cấp các khả năng trong không gian, chẳng hạn như GPS, liên lạc an toàn và cảnh báo tên lửa, đồng thời đảm bảo ưu thế trong không gian”.

Có đủ năng lực theo dõi chương trình hạt nhân của Iran từ không gian?

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng Lực lượng vũ trụ Mỹ đang tích cực giám sát chương trình hạt nhân của Tehran, bao gồm cả urani đã làm giàu còn lại và các cơ sở hạt nhân. Hoạt động giám sát liên tục này nhằm định vị các vật liệu hạt nhân của Iran, mà Tổng thống Trump đã nêu rõ Mỹ sẽ tịch thu.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 10/5, ông Trump nói rằng Lực lượng vũ trụ đã theo dõi urani làm giàu của Iran để đảm bảo rằng nhân sự Iran không thực hiện được nỗ lực nào để di dời vật liệu này.

“Nếu ai đó đến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết và sẽ cho nổ tung họ”, ông Trump tuyên bố.

Dù không đưa ra bằng chứng, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Iran chỉ cần vài tuần nữa là phát triển được vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Tehran sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ sở hữu được vũ khí đó. Ông mô tả Chiến dịch Búa đêm (loạt tập kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong tháng 6/2025) như sự khác biệt giữa một Iran hạt nhân và một Iran phi hạt nhân. Ông suy đoán rằng nếu thiếu sự can thiệp của Mỹ, Iran “đã có thể cho nổ tung Israel”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại lập trường của mình rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đó vẫn có thể là một mục tiêu cực kỳ xa vời. Chắc chắn mục tiêu đó sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là chỉ tịch thu vật liệu urani làm giàu hiện có.

Mỹ cho rằng Iran đang "tiến rất gần" đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Hơn nữa, ông Trump đã tỏ ra rất miễn cưỡng trong việc triển khai quân bộ Mỹ dù đây có thể là cách duy nhất để vô hiệu hóa chương trình hạt nhân một cách lâu dài. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán dường như bế tắc, ông Trump có thể không còn lựa chọn nào khác.

Lực lượng vũ trụ Mỹ gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giám sát Iran khi cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết. Nó cũng sẽ giám sát lĩnh vực không gian ngày càng bị tranh chấp, vì nó kiểm soát các vệ tinh của Bộ Quốc phòng Mỹ để đảm bảo liên lạc toàn cầu an toàn và dữ liệu định vị, bao gồm cả GPS, cho lực lượng không quân, lục quân và hải quân.

Radar đặt trên mặt đất và các cảm biến đặt trong không gian của Lực lượng vũ trụ này liên tục theo dõi hơn 40.000 vật thể, bao gồm vệ tinh và mảnh vỡ quỹ đạo, để hỗ trợ tránh va chạm và liên tục giám sát các mối đe dọa tiềm tàng.

Pháo hải quân Mỹ Mark 45 Mod 4 lợi hại thế nào trong vô hiệu hóa tàu Iran?

Tích cực tuyển dụng “Vệ binh” không gian

Đầu năm 2026, Lực lượng vũ trụ Mỹ đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô của mình.

Trước đây, Lực lượng vũ trụ hầu như không gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Là nhánh nhỏ nhất của lực lượng vũ trang Mỹ, quân chủng này dễ dàng đạt được mục tiêu tuyển dụng năm tài chính 2026 (FY26) sớm hơn vài tháng. Năm ngoái, lực lượng này đã thành lập Phi đội Tuyển dụng Lực lượng vũ trụ đầu tiên, với nhiệm vụ duy trì “một nguồn cung cấp vệ binh lâu dài, dẫn đến việc tuyển dụng 730 người”.

Hiện tại có khoảng 14.000 quân nhân tại ngũ trong lực lượng, cùng với khoảng 4.000 vệ binh dân sự. Nhân viên dân sự chiếm khoảng 1/3 tổng số nhân sự, nhưng năm ngoái (2025), lực lượng này đã bị cắt giảm 14% lực lượng lao động dân sự sau các đợt tinh giản nhân sự Bộ Quốc phòng do Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ dẫn dắt. Lực lượng này có thể tuyển dụng lại nhiều nhân viên, đặc biệt là tại Bộ tư lệnh Huấn luyện và sẵn sàng vũ trụ (STARCOM) - đơn vị đang tìm cách lấp đầy 400 vị trí việc làm của họ trên toàn quốc.

