Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ Vance nói với các phóng viên về vấn đề Iran: “Sáng nay tôi đã dành khá nhiều thời gian nói chuyện điện thoại với các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff và với một số người bạn của chúng ta trong thế giới Arab… Hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cơ bản là liệu chúng ta có đạt được đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của Tổng thống hay không”.

Theo CNN, ông Vance cho biết chính quyền Mỹ vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đó là tiêu chí trung tâm cho bất kỳ thỏa thuận nào.

“Lằn ranh đỏ rất đơn giản”, ông Vance nói.

Hôm 12/5, khi rời Nhà Trắng, ông Trump được hỏi tình hình tài chính của người Mỹ ảnh hưởng đến việc ông đạt được thỏa thuận với Iran như thế nào. Ông Trump khi đó đáp rằng: “Hoàn toàn không. Điều duy nhất quan trọng khi tôi nói về Iran là họ không thể có vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ đến tình hình tài chính của người Mỹ”.

Tuy nhiên, sau đó ông Vance bổ sung: “Nhưng tất nhiên, Tổng thống, tôi và toàn bộ nhóm của mình đều quan tâm đến tình hình tài chính của người dân Mỹ”.