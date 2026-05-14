Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Thứ Năm, 07:17, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Tổng thống JD Vance hôm 13/5 cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi không thuận từ Tehran trong những tuần gần đây.

Phó Tổng thống Mỹ Vance nói với các phóng viên về vấn đề Iran: “Sáng nay tôi đã dành khá nhiều thời gian nói chuyện điện thoại với các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff và với một số người bạn của chúng ta trong thế giới Arab… Hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cơ bản là liệu chúng ta có đạt được đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của Tổng thống hay không”.

Ong vance my dang dat duoc tien trien trong dam phan voi iran hinh anh 1
Phó Tổng thống Vance. Ảnh: CNN.

Theo CNN, ông Vance cho biết chính quyền Mỹ vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đó là tiêu chí trung tâm cho bất kỳ thỏa thuận nào.

“Lằn ranh đỏ rất đơn giản”, ông Vance nói.

Hôm 12/5, khi rời Nhà Trắng, ông Trump được hỏi tình hình tài chính của người Mỹ ảnh hưởng đến việc ông đạt được thỏa thuận với Iran như thế nào. Ông Trump khi đó đáp rằng: “Hoàn toàn không. Điều duy nhất quan trọng khi tôi nói về Iran là họ không thể có vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ đến tình hình tài chính của người Mỹ”.

Tuy nhiên, sau đó ông Vance bổ sung: “Nhưng tất nhiên, Tổng thống, tôi và toàn bộ nhóm của mình đều quan tâm đến tình hình tài chính của người dân Mỹ”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ ngày 13/5 tiếp tục ngăn chặn nỗ lực mới nhất của đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép, dù phe ủng hộ nghị quyết đã tiến gần hơn tới việc thông qua.

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ ngày 13/5 tiếp tục ngăn chặn nỗ lực mới nhất của đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép, dù phe ủng hộ nghị quyết đã tiến gần hơn tới việc thông qua.

Toàn cảnh quốc tế trưa 13/5: 30 trận địa tên lửa Iran đe dọa tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Các đánh giá tình báo mật mới của Mỹ cho thấy quân đội Iran vẫn duy trì được phần lớn năng lực tên lửa, trái ngược đáng kể với những tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng sức mạnh quân sự của Tehran đã bị “đánh tan”.

VOV.VN - Các đánh giá tình báo mật mới của Mỹ cho thấy quân đội Iran vẫn duy trì được phần lớn năng lực tên lửa, trái ngược đáng kể với những tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng sức mạnh quân sự của Tehran đã bị “đánh tan”.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

