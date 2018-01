Thế giới 7 ngày: Sóng gió vì cuốn sách Lửa và giận dữ

Ngày 5/1 (giờ Mỹ), cuốn sách “Lửa và Giận dữ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump” của cựu chiến lược gia Steve Bannon đã được xuất bản. Cuốn sách do nhà bình luận chính trị nổi tiếng Michael Wolff chấp bút có đề cập các cuộc tiếp xúc của các quan chức tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump với Nga cũng như hé lộ một “Nhà Trắng đầy hỗn loạn”. (Ảnh: Reuters). Trước đó, ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định “đoạn tuyệt” với ông Steve Bannon với tuyên bố, cựu chiến lược gia của ông đã “bị mất trí” sau khi bị sa thải. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng ở Washington để đến trại David (Ảnh: Reuters). Ông Bannon từng là Giám đốc Điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump và được mời làm chiến lược gia của Tổng thống Mỹ trong vòng 7 tháng trước khi bị sa thải. Trong cuốn sách: “Lửa và Giận dữ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump”, ông Bannon đã mô tả về cuộc gặp tại Tòa tháp Trump giữa con trai ông Trump và một nhóm các quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Cơn bão mùa đông Grayson được mệnh danh là bom bão tuyết mang theo tuyết rơi dày đến hơn 45 cm và những đợt gió mạnh kỷ lục đang càn quét qua bờ Đông nước Mỹ. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vùng ảnh hưởng của bão. 16 người đã thiệt mạng. Trong ảnh: Các lái xe theo đường biển bị ngập nước trong cơn bão tuyết mùa đông ở ngoại ô Lynn, Massachusetts. (Reuters). Ngày 3/1, cơn bão mùa đông Eleanor càn quét các nước châu Âu, gây nhiều thương vong và thiệt hại lớn. Trong ảnh: Sóng to gió lớn do bão Eleanor tấn công ngọn hải đăng và tường chắn biển ở Porthcawl ở miền nam xứ Wales, Anh. (Reuters). Cơ quan khí tượng TƯ Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo "màu cam" với tình hình thời tiết diễn biến xấu, khó lường, bão tuyết xuất hiện nhiều tại các địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Từ ngày 3/1 đến nay, đã có 17 tỉnh và thành phố của Trung Quốc xuất hiện tuyết rơi và bão tuyết. Trong ảnh: Tuyết phủ đầy Công viên Di sản Quốc gia Cung Đại Minh ở Tây An, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc (Reuters). Bão tuyết khiến giao thông nhiều nơi bị tê liệt, nhà chức trách Trung Quốc phải tạm thời đóng cửa 10 sân bay, 92 tuyến đường cao tốc, nhiều chuyến tàu cao tốc cũng phải tạm ngừng hoạt động, nhiều địa phương phải đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ học. Trong ảnh: Nhân viên sân bay Thường Châu ở tỉnh Giang Tô phun bỏ băng khỏi máy bay. (Reuters). Ngày 5/1, Lễ hội Băng đăng quốc tế lần thứ 29 đã khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Lễ hội trưng bày 2000 tác phẩm băng đăng trên diện tích khoảng 600.000 m2. Trong ảnh: Du khách tham dự chương trình chiếu sáng 3D tại Triển lãm Nghệ thuật Điêu khắc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (Reuters). 986ab96c131a0cc8a390f03071dbe7e6/5a5425a8/2018_01_05/93h1F4t16s0/Harbin_International_Ice_and_Snow_Festival_worlds_biggest_ice_sculpture_festival_in_China__AZERTAC__Azerbaijan_State_News_.mp4 Triều Tiên hôm 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần tới – đợt đàm phán đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua. Động thái trên xuất hiện chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Washington và Seoul tuyên bố hoãn cuộc tập trận chung trong dịp diễn ra Thế vận hội Mùa Đông. Trong ảnh: Người Hàn Quốc xem chương trình truyền hình về phát biểu năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (AP). Trước đó, ngày 3/1, Triều Tiên nối lại liên lạc biên giới với Hàn Quốc. Đây được đánh giá là tín hiệu tốt lành, mở ra khả năng đối thoại song phương trong Năm mới 2018. Trong bài phát biểu Năm mới, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng“để ngỏ cánh cửa đối thoại” với Hàn Quốc. Trong ảnh: Một quan chức chính phủ Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng trực tiếp với Triều Tiên tại làng biên giới Panmunjom, Hàn Quốc (Yonhap) Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát ở Mashhad, sau đó lan rộng ra khoảng 50 thành phố, bao gồm cả thủ đô Tehran, với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/1 đã họp khẩn cấp để thảo luận về làn sóng biểu tình bạo lực tại Iran, tuy nhiên cuộc họp diễn ra trong không khí bị chia rẽ và không đưa ra được bất kỳ tuyên bố chung nào. (Ảnh: Tasnim/Reuters). Theo giới chức cảnh sát và cứu hỏa Peru, ít nhất 36 người đã chết ở Pasamayo, Peru, sau khi một xe bus chở 57 hành khách lao xuống vực sâu hơn 100m hôm 2/1. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sau khi một xe buýt đâm xuống vực sau khi va chạm với xe tải ở bắc Lima, Peru. (Reuters)./.