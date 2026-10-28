Tình thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump một tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chỉ còn một tuần nữa, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng - sự kiện có thể phá vỡ vị thế hiện nay của Đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội và trao cho Đảng Dân chủ quyền lực để kiểm soát Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù vậy, còn quá sớm để khẳng định liệu có một "làn sóng Dân chủ" nào hay không. Trong một mùa bầu cử đầy biến động chính trị, với các khu vực bầu cử được vẽ lại, dòng tiền khổng lồ từ bên ngoài đổ vào - bao gồm hàng trăm triệu USD tài trợ cho Đảng Cộng hòa từ Elon Musk - cùng sự không chắc chắn về việc ai sẽ thực sự đi bỏ phiếu, thì chẳng có gì đảm bảo rằng một làn sóng như vậy sẽ xuất hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ ở Dallas, Texas, hôm 9/9. Ảnh: Reuters.

Các nhà quan sát có thể ngày càng tin tưởng rằng Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng áp đảo trước Đảng Cộng hòa. Nhưng vào thời điểm này, việc suy đoán liệu có ích gì?

Hơn 31 triệu phiếu bầu sớm đã được ghi nhận. Ngày 3/11 tới đây, cử tri Mỹ sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu diễn ra hai năm một lần để đưa ra phán quyết duy nhất thực sự có ý nghĩa.

Cho đến thời điểm này, hầu hết những người tham gia vào chính trường đều dự đoán Đảng Dân chủ sẽ xóa bỏ thế đa số của Đảng Cộng hòa và giành lại Hạ viện. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, nhìn vào những thắng lợi trước đây của ông Trump, Đảng Dân chủ chắc chắn hiểu rằng họ không mặc định sẽ có một đêm thắng lớn. Hơn nữa, những đặc thù trong hệ thống chính trị Mỹ cho thấy rằng, dù các cuộc thăm dò có thể cho thấy Đảng Dân chủ đang dẫn trước đáng kể trong các cuộc đua vào Quốc hội, thì kết quả thực tế vẫn có thể mơ hồ hơn nhiều so với dự đoán.

Khoảng 10 cuộc đua quyết định quyền kiểm soát Thượng viện hiện đang ở thế giằng co quyết liệt. Điều này có nghĩa là dù Đảng Dân chủ có thể bám đuổi sát nút trong tất cả các cuộc đua đó, họ vẫn có nguy cơ thất bại ở hầu hết các mục tiêu của mình. Ngoài ra, những cử tri Đảng Cộng hòa vốn đang thờ ơ có thể sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump - coi đây là "trận chiến cuối cùng" - và đi bỏ phiếu với số lượng cao hơn dự kiến.

Đảng Dân chủ đang nỗ lực giành lấy kỳ tích trên bản đồ bầu cử Thượng viện vốn được coi là cực kỳ bất lợi đối với họ trong bối cảnh hiện tại. Họ cần một chuỗi chiến thắng khó tin tại các khu vực vốn là thành trì của Đảng Cộng hòa để đạt được thêm 4 ghế, qua đó giành lấy thế đa số ở Thượng viện.

Dù vậy, vẫn có những dấu hiệu cho thấy tình hình có thể trở nên bất lợi đối với Đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa thực sự bị bất ngờ khi thấy mình rơi vào những cuộc đua sít sao hơn dự kiến.

Chiến dịch vận động dồn dập của ông Trump chủ yếu tập trung vào các khu vực ủng hộ Đảng Cộng hòa, khi ông cố gắng "giải cứu" các ứng viên này. Chẳng hạn, hôm 26/10, ông đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Mississippi - nơi ông từng giành chiến thắng với cách biệt 23 điểm hai năm trước. Hiện tại, Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa, bà Cindy Hyde-Smith, đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ đến bất ngờ từ phía Đảng Dân chủ.

"Tôi có mặt ở đây vì bà Cindy đang làm rất tốt, nhưng tôi vẫn cần phải chắc chắn. Tôi không thể mạo hiểm được", ông Trump phát biểu.

Chính quyền Mỹ hiện tại dường như cũng đang chuẩn bị các phương án dự phòng. Những động thái pháp lý phủ đầu tại Alaska và California có thể là dấu hiệu báo trước cho các tranh chấp liên quan đến bỏ phiếu.

Tuy nhiên, giữa vô vàn bất ổn, có một thực tế không thể phủ nhận: tình thế chính trị đầy khó khăn đối với Đảng Cộng hòa - chỉ hai năm sau sự trở lại đầy bất ngờ của ông Trump - vẫn không hề dịu đi, thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các cử tri đang rất cần sự hỗ trợ trước tình trạng giá thực phẩm, xăng dầu và nhà ở tăng cao, nhưng họ vẫn chưa nhận được những giải pháp mà ông Trump từng hứa hẹn trong năm 2024. Đa số chuyên gia nhận định rằng đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện, bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy họ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được niềm tin từ công chúng. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền sẽ phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra; đồng thời, Washington gần như chắc chắn sẽ trải qua hai năm đầy rẫy những màn đối đầu cùng tình trạng bế tắc trong hoạt động lập pháp.

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Rốt cuộc ông Trump đang toan tính điều gì?

Ông Trump luôn là một nhân vật chính trị độc nhất vô nhị. Nếu chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khác biệt của ông giúp đảng Cộng hòa giành thắng lợi, thì một lần nữa, ông lại vượt xa mọi dự đoán.

Tuy nhiên, những nỗ lực liên tiếp của ông Trump nhằm tạo ra một "cú sốc tháng Mười" (October surprise) dường như đang không mang lại hiệu quả. Lời hứa trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành tại Mỹ nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng dường như không tạo ra thay đổi nào đáng kể trong cuộc đua - và cử tri dường như chẳng mấy coi trọng lời hứa này. Thỏa thuận dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin - vốn đi ngược lại các lệnh trừng phạt - đã gây ra nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ nước Mỹ và giữa Washington với các đồng minh.

Cần phải nhớ rằng, năm 2016, chính kiểu hùng biện gay gắt mang đậm tinh thần "MAGA" (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) đã giúp ông Trump phá vỡ mọi quy tắc chính trị truyền thống. Trong các kỳ bầu cử, ông Trump luôn tỏ ra hiệu quả hơn khi đóng vai một người thách thức muốn tạo ra thay đổi, thay vì là một đương kim tổng thống được đánh giá dựa trên thành tích thực tế.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng họ biết điều gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, phải đợi đến tuần tới, khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu và kết quả cuối cùng được công bố thì chúng ta mới có thể biết rõ về cục diện giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ trong 2 năm tới.