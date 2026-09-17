USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen

Sử dụng súng máy thay vì đầu đạn nổ

Theo Kiev, đây là lần đầu tiên hai phương tiện chiến đấu không người lái trực tiếp giao chiến với nhau trên biển. Các nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã xác định vị trí của xuồng Nga, sau đó kíp điều khiển Sargan-3000 tiếp cận mục tiêu.

Xuồng không người lái. Ảnh: TWZ

Hải quân Ukraine cho biết xuồng Sargan-3000 sử dụng hệ thống Protector RWS, một trạm vũ khí điều khiển từ xa được trang bị súng máy 12,7 mm, để tấn công mục tiêu thay vì mang theo đầu đạn nổ.

Trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển, một phương thức phổ biến là điều khiển phương tiện tiếp cận và đâm trực tiếp vào mục tiêu với lượng thuốc nổ mang theo. Cách thức này thường khiến chính chiếc USV bị phá hủy sau đòn đánh. Nếu thông tin của Ukraine chính xác, vũ khí điều khiển từ xa giúp xuồng có thể tấn công mục tiêu mà vẫn bảo toàn phương tiện cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Protector RWS do tập đoàn Kongsberg của Na Uy phát triển, là hệ thống trạm vũ khí điều khiển từ xa được sử dụng cho nhiều loại phương tiện, trong đó có xe cơ giới và tàu thuyền.

Hải quân Ukraine không công bố thời điểm cụ thể, vị trí chính xác hoặc thông tin nhận dạng của xuồng Nga liên quan đến vụ việc. Hai bên cũng chưa công bố hình ảnh hoặc video ghi lại trực tiếp cuộc giao chiến.

Các hoạt động tác chiến bằng USV

Ukraine đã nhiều lần sử dụng Sargan-3000 để tiến hành các hoạt động tác chiến trên Biển Đen. Theo các tuyên bố của Kiev, loại xuồng này từng tham gia cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần tra Izumrud của lực lượng biên phòng Nga gần Gelendzhik vào tháng 7/2026.

Ukraine cũng từng công bố các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào tàu hộ tống tên lửa Ivanovets và tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Nga.

Kiev cho rằng những cuộc tấn công bằng USV đã khiến Nga thay đổi cách bố trí một phần lực lượng hải quân tại khu vực Biển Đen, trong đó có việc chuyển một số tàu từ Crimea tới Novorossiysk. Tuy nhiên, các đánh giá về nguyên nhân và mức độ tác động của những cuộc tấn công này đối với việc bố trí lực lượng của Nga vẫn cần được xem xét dựa trên nhiều nguồn thông tin.

Tháng 5/2025, Ukraine cũng tuyên bố một xuồng không người lái trên biển đã sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ một tiêm kích Su-30 của Nga, song không công bố hình ảnh hay video chi tiết về vụ việc. Ngày 8/9/2026, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một xuồng KAMA gần Đảo Rắn bằng thuốc nổ được thả từ một máy bay không người lái.

Không chỉ riêng Ukraine, Nga cũng đang phát triển và sử dụng các hệ thống xuồng không người lái trên biển. Trong số này có KAMA - mẫu USV do ZALA, một nhà sản xuất thiết bị không người lái có trụ sở tại Izhevsk, phát triển.

Điểm đáng chú ý trong tuyên bố mới nhất của Ukraine là phương thức giao chiến. Thay vì sử dụng USV làm phương tiện mang thuốc nổ và đâm vào mục tiêu, Sargan-3000 được cho là đã sử dụng súng máy để tấn công một xuồng không người lái có vũ trang khác. Đây là một diễn biến mới trong quá trình phát triển các phương thức tác chiến bằng phương tiện không người lái trên biển.

Tuy nhiên, việc xác minh cũng gặp khó khăn do các cuộc giao chiến giữa những xuồng nhỏ trên vùng biển rộng thường diễn ra ở khoảng cách xa và ít khi để lại các dấu vết có thể dễ quan sát bằng mắt thường. Nga vẫn chưa lên tiếng về tuyên bố của Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, cuộc đối đầu giữa Sargan-3000 và xuồng vũ trang Nga cho thấy xu hướng mới trong tác chiến không người lái trên biển, khi các USV không chỉ được sử dụng để mang thuốc nổ mà còn có thể trực tiếp khai hỏa vào mục tiêu, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng lớn của các phương tiện không người lái trong hoạt động tác chiến trên Biển Đen.