English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

Thứ Tư, 07:08, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực Donetsk, cho biết Quân đoàn 3 đã ngăn chặn nhóm binh sỹ Nga xâm nhập một khu vực rộng khoảng 75 km² và giành lại quyền kiểm soát thêm 10 km².

ukraine tuyen bo mo chien dich tan cong o phia bac donetsk hinh anh 1
Binh sỹ Nga tiến hành hoạt động rà phá bom mìn. Ảnh: Sputnik

Theo ông Biletskyi, khu vực diễn ra chiến dịch nằm ở phía bắc “vành đai pháo đài” của Donetsk, gồm hai thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk. Việc kiểm soát các thành phố này sẽ giúp Nga tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

“Quân đoàn 3 đã bắt đầu chiến dịch tấn công theo hướng này. Chiến dịch có tên là Vivaldi, ông Biletskyi nói trong một video đăng trên Telegram.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga, đồng thời giành lại 3 ngôi làng và khu vực xung quanh một ngôi làng khác. Theo ông, làng Serednie hiện hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Donetsk là một trong những khu vực diễn ra giao tranh dữ dội nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Moscow đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng này, đồng thời coi đây là một trong những vấn đề lãnh thổ trọng tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ.

Mỹ đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch được công bố, các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ tới Moscow và Kiev trong tháng 9 này.

Đà tiến quân của Nga tại Donetsk đã chậm lại trong năm nay, song lực lượng nước này vẫn duy trì sức ép từ phía nam và tiếp tục tiến sâu vào thành phố Kostiantynivka ở phía đông khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”
Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine
“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng sử dụng robot mặt đất mang thuốc nổ, gắn súng máy để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, giảm áp lực nhân lực trên chiến trường.

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng sử dụng robot mặt đất mang thuốc nổ, gắn súng máy để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, giảm áp lực nhân lực trên chiến trường.

Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga
Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga

VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga.

Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga

Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga

VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã  bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã  bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ