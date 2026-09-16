Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực Donetsk, cho biết Quân đoàn 3 đã ngăn chặn nhóm binh sỹ Nga xâm nhập một khu vực rộng khoảng 75 km² và giành lại quyền kiểm soát thêm 10 km².

Binh sỹ Nga tiến hành hoạt động rà phá bom mìn. Ảnh: Sputnik

Theo ông Biletskyi, khu vực diễn ra chiến dịch nằm ở phía bắc “vành đai pháo đài” của Donetsk, gồm hai thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk. Việc kiểm soát các thành phố này sẽ giúp Nga tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

“Quân đoàn 3 đã bắt đầu chiến dịch tấn công theo hướng này. Chiến dịch có tên là Vivaldi, ông Biletskyi nói trong một video đăng trên Telegram.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga, đồng thời giành lại 3 ngôi làng và khu vực xung quanh một ngôi làng khác. Theo ông, làng Serednie hiện hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Donetsk là một trong những khu vực diễn ra giao tranh dữ dội nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Moscow đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng này, đồng thời coi đây là một trong những vấn đề lãnh thổ trọng tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ.

Mỹ đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch được công bố, các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ tới Moscow và Kiev trong tháng 9 này.

Đà tiến quân của Nga tại Donetsk đã chậm lại trong năm nay, song lực lượng nước này vẫn duy trì sức ép từ phía nam và tiếp tục tiến sâu vào thành phố Kostiantynivka ở phía đông khu vực.