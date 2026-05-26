  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine

Thứ Ba, 05:45, 26/05/2026
VOV.VN - Chính phủ Séc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật nhằm siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine, đánh dấu bước đi quan trọng trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine cao nhất trong EU tính theo đầu người.

Theo dự thảo sửa đổi luật được thông qua, Chính phủ Séc sẽ yêu cầu người tị nạn Ukraine cư trú liên tục tại Séc để tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính và các ưu đãi liên quan. Những người không sinh sống thường xuyên tại Séc sẽ bị loại khỏi diện hưởng trợ cấp, nhằm loại bỏ các kẽ hở cho phép lạm dụng quy chế tị nạn. Dự thảo cũng bãi bỏ hoàn toàn việc cho phép xe ô tô mang biển số Ukraine được miễn kiểm tra kỹ thuật định kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomir Metnar cho biết, mục đích chính của động thái này là nhằm siết chặt quy định về viện trợ nhân đạo và giấy phép cư trú để ngăn chặn tình trạng lạm dụng trợ cấp cũng như quy chế tị nạn. Ông nhấn mạnh, chính phủ muốn đảm bảo hỗ trợ chỉ dành cho những người Ukraine thực sự sinh sống và đóng góp tại Séc, thay vì tạo ra lợi thế bất công so với người dân địa phương.

Ảnh minh họa: Reuters

Dự thảo sửa đổi luật này vẫn cần được Quốc hội Séc thông qua để chính thức có hiệu lực. Nếu được chấp thuận, người tị nạn Ukraine sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định cư trú liên tục nếu muốn tiếp tục nhận trợ cấp nhà ở, hỗ trợ tài chính và các ưu đãi khác. Việc bãi bỏ miễn trừ kiểm tra kỹ thuật xe cũng sẽ khiến cộng đồng người Ukraine tại Séc phải tuân thủ đầy đủ các quy định kỹ thuật như công dân Séc, góp phần nâng cao an toàn giao thông và công bằng xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ Lubomir Metnar cho biết thêm, hiện nay các nước EU cũng đang thảo luận về khả năng thu hẹp các biện pháp bảo hộ mở rộng để loại trừ nam giới trong độ tuổi quân sự do Ukraine đang thiếu nhân lực quân sự và người lao động tham gia công tác tái thiết.

Với dân số hơn 10 triệu dân, tính đến tháng 3/2026, Séc đã tiếp nhận khoảng 385.000 người tị nạn Ukraine. Việc thông qua dự thảo sửa đổi luật nói trên phản ánh nỗ lực của Séc trong việc cân bằng giữa yêu cầu của phe chống nhập cư và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Séc vốn đang phụ thuộc một phần vào lực lượng lao động là những người tị nạn Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine
Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

Nga mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Ukraine
Nga mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Ukraine

VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev tối 23/5 (theo giờ địa phương), sau khi chính quyền Mỹ và Ukraine đồng loạt cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine
Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Peter Magyar vừa tuyên bố chính phủ nước này đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, đồng thời rút lại kế hoạch rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công
Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

