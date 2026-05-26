Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine

Theo dự thảo sửa đổi luật được thông qua, Chính phủ Séc sẽ yêu cầu người tị nạn Ukraine cư trú liên tục tại Séc để tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính và các ưu đãi liên quan. Những người không sinh sống thường xuyên tại Séc sẽ bị loại khỏi diện hưởng trợ cấp, nhằm loại bỏ các kẽ hở cho phép lạm dụng quy chế tị nạn. Dự thảo cũng bãi bỏ hoàn toàn việc cho phép xe ô tô mang biển số Ukraine được miễn kiểm tra kỹ thuật định kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomir Metnar cho biết, mục đích chính của động thái này là nhằm siết chặt quy định về viện trợ nhân đạo và giấy phép cư trú để ngăn chặn tình trạng lạm dụng trợ cấp cũng như quy chế tị nạn. Ông nhấn mạnh, chính phủ muốn đảm bảo hỗ trợ chỉ dành cho những người Ukraine thực sự sinh sống và đóng góp tại Séc, thay vì tạo ra lợi thế bất công so với người dân địa phương.

Dự thảo sửa đổi luật này vẫn cần được Quốc hội Séc thông qua để chính thức có hiệu lực. Nếu được chấp thuận, người tị nạn Ukraine sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định cư trú liên tục nếu muốn tiếp tục nhận trợ cấp nhà ở, hỗ trợ tài chính và các ưu đãi khác. Việc bãi bỏ miễn trừ kiểm tra kỹ thuật xe cũng sẽ khiến cộng đồng người Ukraine tại Séc phải tuân thủ đầy đủ các quy định kỹ thuật như công dân Séc, góp phần nâng cao an toàn giao thông và công bằng xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ Lubomir Metnar cho biết thêm, hiện nay các nước EU cũng đang thảo luận về khả năng thu hẹp các biện pháp bảo hộ mở rộng để loại trừ nam giới trong độ tuổi quân sự do Ukraine đang thiếu nhân lực quân sự và người lao động tham gia công tác tái thiết.

Với dân số hơn 10 triệu dân, tính đến tháng 3/2026, Séc đã tiếp nhận khoảng 385.000 người tị nạn Ukraine. Việc thông qua dự thảo sửa đổi luật nói trên phản ánh nỗ lực của Séc trong việc cân bằng giữa yêu cầu của phe chống nhập cư và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Séc vốn đang phụ thuộc một phần vào lực lượng lao động là những người tị nạn Ukraine.