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Tiếp tục ứng phó bão Maysak, Quảng Đông (Trung Quốc) sơ tán hơn 23.000 người

Thứ Bảy, 15:26, 04/07/2026
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VOV.VN - Trước khả năng bão Maysak đổ bộ lần hai, một số địa phương ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã tạm dừng mọi hoạt động tàu thuyền và du lịch trên biển, trong khi tỉnh Quảng Đông sơ tán hơn 23.000 người.

Vào lúc 6 giờ sáng 4/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã phát đi cảnh báo bão màu xanh. Theo dự báo của cơ quan này, bão Maysak sẽ đổ bộ lần hai dọc theo bờ biển gần biên giới giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam nước này và miền Bắc Việt Nam vào tối cùng ngày.

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Cây đổ ở Vạn Ninh, Hải Nam tối ngày 3/7. Ảnh: China News

NMC cho biết, do ảnh hưởng của bão, Quảng Tây sẽ có gió giật mạnh và mưa lớn trong 3 ngày tới, với lượng mưa lớn nhất dự kiến ​​bắt đầu vào tối 4/7. Nhiều địa phương ở Quảng Tây đã ra lệnh tạm dừng các hoạt động tàu thuyền và du lịch trên biển. Riêng thành phố Nam Ninh đã có 21 chuyến bay bị hủy tính đến 11h cùng ngày.

Các thành phố như Nam Ninh, Bắc Hải và Quế Lâm sẽ xảy ra ​​mưa lớn trên diện rộng, một số khu vực có mưa to đến rất to. Các khu vực ven biển có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng ngày 3/7, Quảng Tây đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn do bão lên cấp III.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Kỳ Côn Nguyên, phụ trách trạm hàng hải Xí Sa ở Phòng Thành Cảng, cho biết tất cả tàu chở khách, phà và du thuyền thuộc quyền quản lý của trạm đã bị đình chỉ hoạt động, các hoạt động giải trí trên biển cũng bị tạm dừng. Các tàu chở hàng nguy hiểm đã hoàn tất việc dỡ hàng để đảm bảo không còn hàng hóa nguy hiểm nào trong cảng, tính đến 13h ngày 3/7.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Hải Nam đã gia hạn cảnh báo bão cấp III vào lúc 9h20 sáng ngày 4/7, đồng thời dự báo mưa lớn và gió giật mạnh sẽ kéo dài suốt cả ngày, với lượng mưa tích lũy dự kiến ​​vượt 200 mm. Gió giật mạnh cấp 8-10 ​sẽ quét qua các khu vực ven biển, trong khi vùng biển ngoài khơi có gió giật mạnh nhất đạt cấp 11.

Cảnh báo nguy cơ khí tượng thiên tai địa chất màu vàng cũng đã được tỉnh Hải Nam ban hành cùng ngày.

Trước đó, bão Maysak đã đổ bộ vào bờ biển Hải Nam vào tối ngày 3/7, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa, phà và hàng không, đồng thời khiến một số trường học phải đóng cửa. Bão đã gây mưa lớn lên đến 397,7 mm ở Tam Á.

Tất cả các chuyến tàu đi và đến đảo Hải Nam đã bị tạm ngừng hoạt động từ thứ Sáu đến thứ Bảy do ảnh hưởng của bão. Tính đến 11h30 sáng ngày 3/7, 92 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế Phượng Hoàng ở Tam Á.

Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt do bão gây ra, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán 23.296 người, trong đó có 10.717 nhân viên làm việc ngoài khơi và 12.579 cư dân trên đất liền, theo tài khoản WeChat chính thức của Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông ngày 3/7.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, do ảnh hưởng của bão Maysak, các khu vực ven biển miền Nam nước này ​​sẽ xảy ra mưa lớn trong 3 ngày tới bắt đầu từ ngày 4/7, trong đó một số địa phương ​​mưa cực lớn.

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Bão Maysak đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc) mang theo gió mạnh và mưa lớn

VOV.VN - Bão nhiệt đới Maysak đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào khoảng 18h20 ngày 3/7 (giờ địa phương). Hơn 7.000 người đã phải di dời. Mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực của Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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