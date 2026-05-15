Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump

Cuộc bỏ phiếu cho thấy những chia rẽ ngày càng sâu sắc trong chính trường Mỹ liên quan tới quyền phát động chiến tranh, đồng thời phản ánh sức ép chính trị gia tăng đối với Nhà Trắng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Dự luật về quyền hạn chiến tranh yêu cầu Tổng thống phải được Quốc hội cho phép trước khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran. Tuy nhiên, văn kiện đã không được thông qua sau khi Hạ viện bỏ phiếu với tỷ lệ hòa 212-212, trong khi cần đa số quá bán để được phê chuẩn.

Đây là cuộc bỏ phiếu thứ ba tại Hạ viện trong năm 2026 liên quan tới vấn đề chiến tranh với Iran, đồng thời là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bước sang mốc 60 ngày hôm 1/5, thời điểm theo luật Tổng thống Mỹ phải đưa vấn đề ra Quốc hội nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự kéo dài.

Dù thất bại, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự rạn nứt nhất định ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa. Ba nghị sĩ Cộng hòa gồm Tom Barrett, Brian Fitzpatrick và Thomas Massie đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng đảng Dân chủ. Ở chiều ngược lại, nghị sĩ Dân chủ Jared Golden đứng về phía đảng Cộng hòa để phản đối văn kiện.

Các cuộc bỏ phiếu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai phe ngày càng sít sao. Tại Thượng viện, một nghị quyết tương tự trước đó cũng bị chặn với tỷ lệ 50-49, phản ánh thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa ở cả hai viện Quốc hội.

Bên cạnh các lo ngại về an ninh, đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh tác động kinh tế của chiến sự khi giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng mạnh kể từ các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Nghị dân chủ Elissa Slotkin cho rằng: "Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, người dân Mỹ lập tức cảm nhận rõ sự tăng vọt của giá xăng dầu. Và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của vấn đề. Chúng ta chưa thể nói rằng tình hình đã thực sự tốt hơn cho tới khi vấn đề này được giải quyết. Tuyến hàng hải hiện đã được mở trở lại. Dù tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng biện pháp quân sự để bảo đảm eo biển luôn thông suốt, nhưng theo tôi, Iran vẫn có lợi thế địa lý chiến lược rất lớn".

Trong khi đó, Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa bảo vệ tính hợp pháp trong hành động của Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông có quyền với tư cách tổng tư lệnh để tiến hành các chiến dịch quân sự giới hạn nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh nước Mỹ trước các mối đe dọa cận kề.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Đô đốc Brad Cooper khẳng định: "Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành thông qua các kênh ngoại giao, và tôi thực sự mong muốn các nhà ngoại giao có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, xét từ góc độ quân sự, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran đã bị suy yếu đáng kể sau các cuộc tấn công của chúng ta trong Chiến dịch Epic Fury".

Cuộc tranh cãi tại Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục phức tạp. Căng thẳng tại eo biển Hormuz đang leo thang sau hàng loạt vụ bắt giữ và tấn công tàu thuyền gần vùng biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Oman, với những tác động trực tiếp không chỉ tới chính trường Mỹ, mà cả thị trường năng lượng toàn cầu và các tính toán chiến lược của nhiều cường quốc trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng phức tạp.