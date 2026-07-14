Quốc hội Ukraine phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng Svyrydenko

Nghị quyết chấp thuận đơn từ chức của nữ kinh tế gia 40 tuổi đã được Quốc hội thông qua, dù một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước sự thay đổi được cho là quá đột ngột.

Trong bài phát biểu rời nhiệm sở, bà Svyrydenko nói: “Mỗi ngày trong năm qua đều đòi hỏi những quyết định khó khăn và hành động dứt khoát. Tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng và ủng hộ mà mình nhận được. Mọi người cũng biết tôi luôn tin rằng kết quả mới là điều quan trọng nhất”.

Bà Yulia Svyrydenko tham dự một phiên họp của Quốc hội ngày 17/7/2025, khi mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine. Ảnh: Reuters

Bà Svyrydenko được bổ nhiệm làm Thủ tướng cách đây một năm, vài tháng sau khi một vụ án tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức cấp cao bị phanh phui. Trong thời gian bà Svyrydenko tại vị, những người chỉ trích cho rằng bà chưa có các biện pháp đủ quyết liệt để xử lý tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang điều chỉnh chiến lược chính trị và cần những nhân sự mới. Tuy nhiên, ngoài tuyên bố này, ông hầu như không giải thích thêm về quyết định tiếp tục thay đổi thành phần nội các.

Việc bà Svyrydenko rời cương vị Thủ tướng đồng nghĩa toàn bộ chính phủ phải từ chức theo quy định. Các nghị sĩ nhận định ông Serhiy Koretskyi, người đứng đầu tập đoàn dầu khí quốc doanh Naftogaz, là ứng viên nhiều khả năng kế nhiệm.

Một số phương án khác cũng được nhắc đến, bao gồm việc đưa cựu Thủ tướng Denys Shmyhal, hiện là Bộ trưởng Năng lượng, trở lại vị trí đứng đầu chính phủ hoặc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Thủ tướng Ukraine chủ yếu phụ trách các vấn đề đối nội, duy trì hoạt động của nền kinh tế thời chiến và khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công liên tiếp của Nga.

Bà Svyrydenko cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chính phủ mới sẽ là chuẩn bị cho mùa đông, trong bối cảnh Nga được dự báo sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện và hệ thống khí đốt của Ukraine.