Quyết định của Donald Trump có thể đẩy Mỹ và châu Âu vào thế đối đầu

Trong bài xã luận có tựa đề “Việc rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran làm đổ vỡ hệ thống đa phương” đăng ngày 9/5 trên nhật báo hàng đầu của Pháp là tờ “Thế giới” (Le Monde), tác giả Sylvie Kauffman nhận định: việc Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran lại mở ra một cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Daily Express.

Theo tác giả, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hành động hoàn toàn dựa theo một logic sức mạnh đơn thuần và đơn phương mà không hề cân nhắc đến lợi ích của các đồng minh tại châu Âu. Với quyết định này, ông Trump đã biến hoà bình mong manh ở Trung Đông thành một nguy cơ chiến tranh thực sự ở một khu vực gần với châu Âu hơn là Mỹ.

Nghiêm trọng hơn, quyết định này còn huỷ hoại một trong các nền tảng căn bản nhất của công pháp quốc tế: đó là các hiệp ước quốc tế cần phải được thực thi. Và với hành động này, Mỹ đang phá huỷ trật tự thế giới do chính nước Mỹ tạo ra sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Cùng quan điểm trên, nhật báo “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh cũng có bài nhận định của tác giả Michael Fuchs cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra một nguy cơ an ninh và một cuộc khủng hooảng không cần thiết mà chẳng vì lí do gì. Với quyết định của mình, ông Trump không chỉ khiến nước Mỹ vi phạm các thoả thuận ngoại giao mà còn đặt tính mạng của nhiều người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới vào tình thế nguy hiểm.

Nhật báo “Tấm gương” (Der Spiegel) của Đức cũng có bài bình luận có tựa đề “Đã đến giờ của châu Âu”, nhận định rằng châu Âu giờ đây phải đối mặt cùng lúc với nhiều nhiệm vụ nặng nề: bảo vệ thoả thuận hạt nhân Iran, tránh cho thế giới rơi vào một cuộc đua hạt nhân không thể kiểm soát, và quan trọng nhất là làm sao xử lý mối quan hệ đồng minh tối quan trọng với Mỹ.

Bài báo của tờ “Tấm gương” cũng nhắc lại bất đồng giữa Đức và Mỹ trong cuộc chiến Iraq năm 2003 nhưng cho rằng bất đồng ngày đó chỉ là việc nội bộ của phương Tây còn cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran hiện nay đang đẩy Mỹ và châu Âu vào thế đối đầu, khi Tổng thống Mỹ hoàn toàn phớt lờ lợi ích của các đồng minh châu Âu và trong kịch bản tệ nhất, ông Donald Trump hoàn toàn có thể bắt châu Âu lựa chọn: hoặc Mỹ, hoặc Iran./.

