Robot hình người tăng tốc trên đường đua tại Bắc Kinh

Giải chạy năm nay được tổ chức tại khu Kinh tế - Công nghệ E-town (Yizhuang), Bắc Kinh, trên cự ly bán marathon (21,0975 km). Đây là sự kiện kết hợp giữa vận động viên con người và robot hình người cùng tham gia trên một cung đường, song được phân luồng riêng để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho quá trình thi đấu.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông quốc tế tại Bắc Kinh.

So với mùa giải đầu tiên vào năm 2025, quy mô tổ chức và chất lượng chuyên môn của mùa giải năm nay đã được nâng lên đáng kể. Nếu như năm 2025, cuộc đua chủ yếu mang tính trình diễn, thử nghiệm năng lực vận động thực tế của robot hình người thì đến năm 2026, sự kiện này đã cho thấy rõ xu hướng cạnh tranh về hiệu suất, độ bền và mức độ tự hành của robot.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa giải năm nay quy tụ hơn 100 đội robot, với khoảng 300 robot hình người đến từ nhiều đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài Trung Quốc, bao gồm cả các đại diện đến từ Đức, Pháp và Brazil. Sự có mặt của các đội quốc tế đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi công nghệ đặc biệt này.

Kết quả thi đấu cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của robot hình người chỉ sau một năm. Ở mùa giải 2025, robot vô địch là Tiangong Ultra, cán đích với thời gian 2 giờ 40 phút 42 giây. Khi đó, nhiều robot gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, chuyển hướng, vượt chướng ngại vật nhỏ hoặc duy trì hoạt động ổn định trên quãng đường dài. Không ít robot phải dừng lại giữa chừng do lỗi kỹ thuật, mất cân bằng hoặc suy giảm hiệu suất.

Tuy nhiên, đến năm 2026, thành tích của nhóm dẫn đầu đã được cải thiện mạnh. Robot chiến thắng năm nay là robot “Lightning” của hãng Honor đã giành chức vô địch với thành tích 50 phút 26 giây theo luật tính điểm của hạng mục tự hành; trong khi một robot “Lightning” được điều khiển từ xa khác đã cán đích đầu tiên với thời gian 48 phút 19 giây nhưng không giành giải vô địch do khác biệt về thể thức chấm điểm. Tốc độ này đã tăng gấp hơn 3 lần so với robot vô địch năm ngoái, và thậm chí còn nhanh hơn cả kỷ lục thế giới do Jacob Kiplimo thiết lập tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào tháng trước, cho thấy tốc độ vận hành và độ ổn định của các robot đã được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, một điểm khác biệt quan trọng của mùa giải năm nay là yêu cầu cao hơn về tính tự chủ. Nếu như ở mùa đầu tiên, hình ảnh các kỹ sư chạy sát bên robot để hỗ trợ, giám sát vẫn còn khá phổ biến, thì tại mùa giải 2026, yếu tố hỗ trợ trực tiếp từ con người đã được hạn chế nhiều hơn. Điều đó buộc các đội thi phải đầu tư mạnh hơn vào khả năng nhận diện địa hình, duy trì trạng thái cân bằng và xử lý tình huống trong thời gian thực.

Giới quan sát cho rằng, ý nghĩa của giải chạy robot hình người không chỉ nằm ở yếu tố trình diễn công nghệ. Đây còn là bài kiểm tra thực tế đối với khả năng đưa robot ra khỏi phòng thí nghiệm để hoạt động trong môi trường mở, nơi có nhiều biến số hơn so với điều kiện thử nghiệm thông thường. Việc robot có thể di chuyển quãng đường dài với tốc độ cao, ổn định và an toàn là cơ sở quan trọng để hướng tới các ứng dụng trong sản xuất, cứu hộ, chăm sóc hoặc dịch vụ công cộng trong tương lai.

Nếu năm 2025 được xem là cột mốc mở đầu, đánh dấu lần đầu robot hình người tham gia một giải chạy quy mô lớn tại Bắc Kinh, thì năm 2026 cho thấy giai đoạn phát triển mới, khi cuộc đua không còn dừng ở câu hỏi “robot có thể chạy được hay không”, mà chuyển sang việc đánh giá robot chạy nhanh đến đâu, bền ra sao và tự chủ ở mức nào.

Robot tham gia thi đấu đã có khả năng tự chủ cao, không còn phụ thuộc nhiều vào con người.

Một vận động viên Robot bứt phá về đích.

Khán giả háo hức xem giải chạy với sự tham gia của robot.

Các vận động viên robot và con người cùng tranh tài trên một đường đua.

Bước chân loạng choạng của một vận động viên robot sau khi về đến đích.

Robot vô địch Lightning bứt phá về đích. Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp.

Ban tổ chức trao giải cho các robot đạt được thành tích tốt nhất. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.