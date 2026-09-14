“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

Công xưởng “robot sát thủ” của Ukraine

Tại xưởng sửa chữa chật hẹp gần tiền tuyến ở đông bắc Ukraine, một thợ máy có biệt danh “Chimera” đang kiểm tra các phương tiện robot để sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu. Những phương tiện không người lái bốn bánh mang tên “Hyena” (Linh cẩu) trong công xưởng sẽ được triển khai tới các vị trí phòng thủ của Nga, mang theo lượng thuốc nổ lớn để tấn công công sự hoặc ngăn chặn các đợt tiến công.

Ukraine đang phát triển các loại robot có thể thay thế binh sỹ trên chiến trường. Ảnh: AP

Thợ máy Chimera, 44 tuổi, cho biết: “Mỗi phương tiện có thể mang 20 kg thuốc nổ, có sức công phá cực kỳ mạnh”.

Những xưởng chế tạo và sửa chữa như vậy, do Quân đoàn 3 của Ukraine vận hành, đang được thiết lập dọc tuyến chiến sự dài khoảng 1.200 km. Đây là một phần trong nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm bù đắp hạn chế về nhân lực và tìm kiếm lợi thế công nghệ trước các đợt tiến công bộ binh của Nga khi xung đột bước sang năm thứ 5.

Các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đang trở thành một thành phần ngày càng quan trọng trong chiến lược tác chiến của Ukraine, nhằm giảm nguy cơ thương vong cho binh sĩ trên chiến trường, nơi các hoạt động di chuyển có thể bị phát hiện và tấn công nhanh chóng do mật độ máy bay không người lái (UAV) rất cao

Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện đều có đơn vị phụ trách hệ thống không người lái. Các đơn vị này đang được mở rộng để đưa UGV vào hoạt động tác chiến trên quy mô lớn hơn.

“Cuộc cách mạng” tác chiến

Bên trong xưởng chật kín các mẫu phương tiện không người lái thử nghiệm, trong đó có các loại sử dụng bánh xích và bánh lốp. Một số phương tiện được trang bị vòi phun nước để dập lửa, trong khi những chiếc khác có giá đỡ dành cho các ống phóng tên lửa chống tăng vác vai.

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn 3, cho rằng việc từng bước thay thế một phần lực lượng bộ binh bằng UGV có thể trở thành “cuộc cách mạng” tiếp theo trong tác chiến.

Quân đoàn 3, được xem là một trong những đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, đặt mục tiêu đến cuối năm nay có thể thay thế khoảng 30% quân số bộ binh tiền tuyến bằng các hệ thống không người lái.

“Phương Tây đã bỏ lỡ cuộc cách mạng UAV theo nhiều cách. Nếu họ muốn không chỉ bắt kịp thời đại mà còn đi trước một bước, họ cần tính đến cuộc cách mạng tiếp theo”, ông Biletskyi nói. Theo ông, bộ binh hiện chỉ đảm nhiệm khoảng 10% khối lượng công việc so với trước đây do mối đe dọa thường trực từ trên không.

Tại các khu vực tiền tuyến, trong đó có “vành đai pháo đài” ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, các phương tiện robot mặt đất ngày càng được sử dụng nhiều hơn để vận chuyển nhu yếu phẩm, đạn dược và hỗ trợ sơ tán binh sĩ bị thương giữa các thành phố đang bị bao vây.

Thay thế binh sỹ thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm

Bên trong một trung tâm chỉ huy tại tỉnh Kharkov, Ukraine, các thành viên đơn vị NC13 –thành lập vào năm 2025 – đang trực tiếp vận hành các phương tiện mặt đất không người lái (UGV), hiện thực hóa ý tưởng của ông Biletskyi về việc tăng cường sử dụng robot trên chiến trường.

Ngồi trước những màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng từ tiền tuyến, các binh sĩ điều khiển một UGV trang bị súng máy, khai hỏa vào một hàng cây. Phó chỉ huy đơn vị, có biệt danh “Bar”, cho biết, NC13 có các nhiệm vụ phải thực hiện gần như mỗi ngày,

Chẳng hạn trong một đợt tấn công, các binh sĩ đặt 3 quả bom lên một xe kéo, điều khiển phương tiện này tới một cây cầu được đối phương sử dụng cho hoạt động hậu cần rồi kích nổ. Ở một diễn biến khác, các binh sỹ sử dụng, UGV gắn súng máy để ngăn chặn đợt tiến công của đối phương trong khi các máy bay không người lái (UAV) cảm tử liên tục tấn công từ trên cao.

Tuy nhiên, UGV vẫn có những hạn chế. Các phương tiện này gặp khó khăn khi phải vượt qua chướng ngại vật và không thể lục soát các tòa nhà hoặc chiến hào theo cách một tiểu đội bộ binh có thể thực hiện. Theo Bar, số lượng UGV hiện cũng chưa đủ lớn để triển khai theo bầy đàn với quy mô tương tự UAV. Dù vậy, các phương tiện này đang bắt đầu thay thế binh sĩ để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.

Theo ông Biletskyi, UGV không phải là một “vũ khí thần kỳ”, nhưng đánh dấu một bước tiến trong quá trình tự động hóa chiến tranh, cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu chiến trường. Theo ông, quá trình này có thể giảm bớt những nhiệm vụ trực tiếp mà con người phải thực hiện, qua đó cho phép họ tập trung nhiều hơn vào lập kế hoạch và ra quyết định.

UGV cũng có thể tạo điều kiện cho việc hình thành những phương thức tác chiến mới tại tiền tuyến, đồng thời giúp các chỉ huy của Ukraine có thêm lựa chọn khi triển khai những chiến dịch mà nếu thực hiện theo phương thức truyền thống có thể gây thương vong lớn.