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Rộn ràng Lễ hội cưới toàn Nga nhân Ngày Gia đình tại thủ đô Moscow

Thứ Năm, 05:57, 09/07/2026
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VOV.VN - Hơn 150 cặp đôi từ khắp nước Nga và một số quốc gia láng giềng đã cùng tham gia Lễ hội cưới toàn Nga lần thứ ba tại Moscow nhân Ngày Gia đình, Tình yêu và Lòng chung thủy. Sự kiện góp phần tôn vinh hôn nhân, gia đình và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Nga.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Kiriyenko cho biết, ngày càng nhiều cặp đôi lựa chọn tổ chức đám cưới vào ngày 8/7, ngày lễ tôn vinh gia đình được coi là mang đậm bản sắc văn hóa Nga.

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Khoảnh khắc các cặp đôi ký giấy chứng nhận kết hôn tại lễ hội

Nhân dịp này, Tổng thống Nga Putin đã gửi thông điệp chúc mừng các cặp đôi, nhấn mạnh gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của mỗi con người và là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ truyền thống văn hóa, giá trị đạo đức và sự gắn bó với quê hương, đất nước.

Lễ hội năm nay diễn ra trong Năm Đoàn kết các dân tộc Nga, là dịp để các cặp vợ chồng trẻ mang theo những truyền thống văn hóa của từng địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị gia đình trong xã hội hiện đại.

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Tình yêu và bản sắc văn hóa cùng tỏa sáng tại Lễ hội cưới toàn Nga

Điểm nhấn của lễ hội là lễ đăng ký kết hôn tập thể với sự tham gia của hơn 150 cặp đôi, trong đó có nhiều cặp đôi đến từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia...Các cặp uyên ương đã tiến hành nghi thức nhận lửa từ "Lò sưởi gia đình toàn Nga" do các cặp vợ chồng tham gia mùa lễ hội những năm trước trao lại.

Đây là ngọn lửa thắp từ thành phố Murom, quê hương của hai vị thánh Peter và Fevronia, biểu tượng của hôn nhân và lòng chung thủy trong văn hóa Nga.

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Hơn 150 cặp đôi từ khắp nước Nga và một số nước láng giềng cùng tham dự

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các cặp đôi sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như diễu hành, du thuyền trên sông Moscow, triển lãm về phong tục cưới truyền thống của Nga, các buổi giao lưu với khách mời nổi tiếng, hội thảo về văn hóa gia đình, lớp học cắm vòng hoa cúc và cuộc thi ẩm thực dành cho các gia đình trẻ.

Bên cạnh Moscow, các hoạt động hưởng ứng lễ hội cũng được tổ chức tại các trung tâm ở một số địa phương khác nhằm góp phần lan tỏa thông tôn vinh hôn nhân, gia đình và các giá trị truyền thống.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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