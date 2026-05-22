“Những ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow” thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nga

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng chính quyền thành phố Moscow tổ chức nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga và là cầu nối mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chương trình “Những ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow” không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa - chính trị mà còn là dịp để hai Thủ đô tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết và triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2025 - 2027 giữa Hà Nội và Moscow.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Thanh âm ngàn năm”

Phát biểu tại sự kiện Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh “Những ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026” là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác sâu sắc và nồng ấm giữa hai Thủ đô Hà Nội - Moscow cũng như giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Triển lãm “Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam” biểu tượng của truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt. Thông qua nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm tái hiện không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội giàu giá trị lịch sử và nhân văn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Nga. Không gian triển lãm còn giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, trong đó có phiên bản Trống đồng Đông Sơn cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Thủ đô Hà Nội ngay tại Moscow.

Tiết mục Kalinka tại chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Thanh âm ngàn năm”

Bà Elena Pyltsina - Thư ký khoa học của Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN chia sẻ cảm nhận tại buổi triển lãm: “Cuộc sống của tôi gắn bó với Việt Nam đã khá lâu. Việt Nam đã cuốn hút tôi bởi nền văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời và dĩ nhiên là cả kỳ tích phát triển kinh tế mà Việt Nam đã cho thế giới thấy. Đối với tôi, thật đáng vui mừng khi được thấy triển lãm này tại Moscow - một triển lãm giúp người Nga hiểu hơn về nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam, về các ngành công nghiệp sáng tạo, về một nền văn hóa sống động và tươi đẹp”.

Bên cạnh triển lãm, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Thanh âm ngàn năm” đã mang tới cho khán giả Nga và cộng đồng người Việt tại Nga một bức tranh nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Chương trình quy tụ nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và nghệ sĩ tiêu biểu của Hà Nội với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại.

Ông Vyacheslav Viktorovich Manuilov, Phó Giám đốc Sở Quan hệ kinh tế đối ngoại và quốc tế thành phố Moscow cho biết chương trình năm nay được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa mang tên Hà Nội - địa điểm gắn bó nhiều năm với tình hữu nghị giữa hai Thủ đô Hà Nội và Moscow.

Người dân Nga thích thú tham gia hoạt động trải nghiệm tại triển lãm

Ông Vyacheslav Viktorovich Manuilov cho biết: “Thành phố Moscow và thành phố Hà Nội là những thành phố kết nghĩa, là những đối tác thân thiết. Năm ngoái, “Những ngày Moscow tại Hà Nội” đã diễn ra thành công tốt đẹp và hy vọng rằng âm nhạc cùng những điệu múa tối nay sẽ giúp người dân Moscow cảm nhận được tâm hồn Việt Nam”

Các tiết mục như ca trù, hát xẩm, chèo, chầu văn cùng âm sắc của đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt đã tái hiện chiều sâu văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Chợ Đồng Xuân”, “Áo lụa Hà Đông”, “Nồng nàn Hà Nội” hay màn biểu diễn đàn bầu kết hợp các ca khúc Nga nổi tiếng “Chiều Moscow” và “Lòng chung thủy của chim thiên nga”.

Chương trình nghệ thuật đã mang tới bầu không khí sôi động, đậm màu sắc văn hóa và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả Nga cùng cộng đồng người Việt tại Moscow. Những giai điệu giàu cảm xúc đã trở thành cầu nối văn hóa, góp phần gắn kết tâm hồn, thu hẹp khoảng cách địa lý và vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.