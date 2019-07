Mỹ muốn Đức đưa quân tới Syria để phần nào lấp đầy khoảng trống của Washington tại đây, mặc dù Berlin đã bác bỏ mọi khả năng can thiệp vào cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông này, cũng như chính quyền Tổng thống Assad luôn coi các lực lượng phương Tây là "những kẻ xâm lược".

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức "thế chân". Ảnh: Reuters

Mỹ đã chính thức yêu cầu Đức thay thế vị trí của mình trong cuộc xung đột ở Syria, cụ thể là tại một số vị trí của quân đội Mỹ, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey thông báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 7/7, đồng thời cho biết ông đang chờ sự phản hồi từ chính phủ Đức vào tháng này. Ông Jeffrey cũng khẳng định yêu cầu này có liên quan trực tiếp đến sự rút quân của Mỹ khỏi lãnh thổ Syria.

Đặc phái viên Mỹ không nêu cụ thể số lượng quân lính mà Mỹ yêu cầu Đức cử tới Syria mà chỉ cho biết quân đội Đức không cần tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống lại kẻ thù mà chỉ cần cung cấp hỗ trợ hậu cần, huấn luyện và trợ giúp về công nghệ.

Đức từng tham gia vào chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu năm 2015 song chỉ dừng lại ở việc cử một số lượng nhỏ binh lính tới thực địa. Sự đóng góp của Berlin cũng hạn chế khi chỉ thực hiện các hoạt động do thám hay tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ của các quốc gia phương Tây khác tại Iraq và Syria. Các tàu của Hải quân Đức thỉnh thoảng mới xuất hiện ở khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Đức nhìn chung khá thận trọng với sự can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Syria. Tháng 5/2018, Thủ tướng Angela Merkel đã khẳng định rằng quân đội Đức "sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự" mặc dù nước này sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh khác. Qua thời gian, lập trường này cũng không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép lên Đức nhằm đảm bảo đồng minh này đồng ý tham gia vào cuộc chiến Syria.

Tháng 6/2019, Đặc phái viên Jeffrey cho biết một số thành viên trong liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ sớm thông báo quyết định của họ về việc lấp đầy khoảng trống của Washington ở Syria. Nhà ngoại giao này không tiết lộ Mỹ mong đợi quốc gia nào sẽ "thế chân" mình song cho biết một số nước này có thể sẽ lựa chọn tham gia "trong im lặng".

Mỹ hiện chỉ duy trì một số lượng quân hạn chế ở Syria mặc dù không được sự chấp nhận của chính phủ nước này và Liên Hợp Quốc. Hầu hết quân đội Mỹ kiểm soát khu vực trải dài 50km ở phía nam Syria. Damascus luôn khẳng định rằng sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Syria là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ giải phóng từng "tấc đất" của Syria khỏi các lực lượng bên ngoài "không mời mà đến"./.