Sân bay lớn nhất Israel chật kín máy bay quân sự Mỹ

Thứ Bảy, 15:18, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục máy bay tiếp dầu quân sự Mỹ đang hiện diện tại sân bay Ben Gurion của Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng dù lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

Theo phân tích ảnh vệ tinh của Financial Times (FT), ít nhất 50 máy bay tiếp dầu quân sự đã được triển khai tại sân bay Ben Gurion trong tháng 5. Số lượng máy bay quân sự xuất hiện tại đây đã tăng đều kể từ giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

san bay lon nhat israel chat kin may bay quan su my hinh anh 1
Máy bay của Không quân Mỹ đậu tại sân bay Ben Gurion của Israel, ngày 19/5/2026. Ảnh: Reuters

Đến đầu tháng 3, khoảng 36 máy bay tiếp dầu đã được ghi nhận tại sân bay này. Trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4, con số tăng lên 47 chiếc. Tính đến tuần này, Financial Times xác định có tổng cộng 52 máy bay quân sự đang đỗ tại sân bay.

Không quân Mỹ sử dụng các máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu trên không cho tiêm kích, qua đó giúp lực lượng này thực hiện các đòn tấn công sâu bên trong lãnh thổ Iran trong suốt cuộc chiến.

Theo truyền thông Israel, sự hiện diện của các máy bay quân sự Mỹ trước đó từng được giữ kín. Một nhân viên sân bay thậm chí đã bị kỷ luật vì đăng hình ảnh các máy bay này lên một nhóm WhatsApp.

Tuy nhiên, khu vực đường băng hiện đã chật kín các máy bay màu xám của Không quân Mỹ, chủ yếu là máy bay tiếp dầu, đến mức hành khách dân sự và người đi trên tuyến đường cao tốc gần sân bay đều có thể dễ dàng quan sát thấy.

Sân bay Ben Gurion là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Israel và từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Iran cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực. Ngày 26/3, một tên lửa nhằm vào sân bay đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel - được tăng cường thêm các tổ hợp phòng thủ tên lửa của Mỹ - đã giúp ngăn chặn phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào sân bay.

Một ngoại lệ đáng chú ý xảy ra vào tháng 5/2025, khi một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen phóng đi đã rơi xuống một tuyến đường gần sân bay.

Sân bay Ben Gurion - nơi phục vụ gần 1,5 triệu lượt hành khách chỉ riêng trong tháng 1/2026 - từng phải đóng cửa với phần lớn các hãng hàng không nước ngoài trong thời gian xảy ra chiến sự với Iran và chỉ mở cửa trở lại sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin trên với lý do đang trong kỳ nghỉ lễ quốc gia. Người phát ngôn Bộ Giao thông Israel cũng không phản hồi các đề nghị bình luận, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối đưa ra ý kiến.

Một phi công của hãng hàng không quốc gia El Al, từng phục vụ trong Không quân Israel, cho biết các quy trình an toàn hiện nay buộc hãng phải phối hợp chặt chẽ với quân đội trong việc sắp xếp lịch bay cũng như quy trình cất và hạ cánh.

“Phi công phải làm việc đồng thời với cả kiểm soát không lưu dân sự lẫn lực lượng quân sự. Nguy cơ hiện rất lớn, không chỉ từ tên lửa mà còn từ tình trạng quá tải không phận”, người này cho biết.

Israel vốn sở hữu nhiều căn cứ không quân quân sự, trong đó có căn cứ Nevatim quy mô lớn ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vì sao cơ sở này không được sử dụng để bố trí các máy bay tiếp dầu của Mỹ. Ngoài ra, sân bay dân sự Ramon ở cực Nam Israel cũng đang được sử dụng để đỗ máy bay quân sự. Theo phân tích của FT, sân bay này hầu như không có máy bay quân sự trong tháng 2 và tháng 3, nhưng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đầu tháng 4, ít nhất 10 máy bay tiếp dầu đã xuất hiện tại đây.

Trong cuộc chiến vừa qua, Không quân Mỹ thiệt hại ít nhất 42 máy bay, bao gồm 5 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ngoài ra, hai máy bay tiếp dầu Stratotanker khác cũng bị hư hại trong một vụ “bắn nhầm đồng đội”, khiến 6 quân nhân thiệt mạng.

Kênh Channel 12 News của Israel tuần này đưa tin Mỹ và Israel đang thảo luận khả năng cho phép các máy bay tiếp dầu tiếp tục đồn trú tại sân bay Ben Gurion ít nhất tới cuối năm 2027.

Ông Marko Milanović, Giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Reading, nhận định việc trên thực tế biến một phần sân bay Ben Gurion thành căn cứ quân sự có nguy cơ khiến cơ sở này tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/5, Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Qatar tái nhập cuộc đàm phán, phối hợp Mỹ tìm lối ra cho xung đột với Iran

VOV.VN - Một phái đoàn đàm phán của Qatar đã tới Tehran trong ngày 22/5 để phối hợp cùng Mỹ nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Iran, đồng thời tháo gỡ các vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

VOV.VN - Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chi tiêu quốc phòng.

