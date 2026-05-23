中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

Thứ Bảy, 06:08, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã trao đổi về các ưu tiên chiến lược của liên minh, bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Hai bên cũng thảo luận việc Mỹ phản đối các biện pháp bảo hộ có nguy cơ làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của NATO, làm suy yếu nền công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương và ảnh hưởng tới khả năng cung cấp thiết bị cho quân đội.

my that vong voi phan ung cua mot so dong minh nato ve chien su iran hinh anh 1
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, ông Mark Rutte cho biết một trong những chủ đề trọng tâm hiện nay là bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran bị cáo buộc tìm cách áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Mark Rutte nhấn mạnh nhiều nước thành viên NATO cho rằng việc tự do hàng hải bị “xâm phạm” là điều không thể chấp nhận được. Các nước NATO cũng thừa nhận Mỹ đã làm suy yếu năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa của Iran, điều quan trọng đối với an ninh tại Trung Đông, châu Âu và toàn thế giới.

Tổng thư ký NATO cũng cảm ơn Washington vì tiếp tục duy trì dòng viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn Patriot do các đồng minh châu Âu và Canada tài trợ.

Trong khi đó, ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO liên quan các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo NATO thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh Mỹ tiếp tục rà soát việc triển khai lực lượng quân sự tại châu Âu nhằm đáp ứng các cam kết toàn cầu, song khẳng định đây không phải hành động “trừng phạt” đồng minh. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết các cuộc đàm phán hiện mới chỉ đạt “một chút tiến triển”. Theo ông Rubio, Washington sẽ tiếp tục yêu cầu Tehran giải quyết vấn đề làm giàu uranium và kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Rubio cáo buộc Iran đang tìm cách thiết lập hệ thống thu phí tại tuyến hàng hải quốc tế này và vận động Oman tham gia cơ chế đó. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Bahrain đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một nghị quyết liên quan tự do hàng hải tại eo biển Hormuz với số lượng nước đồng bảo trợ nhiều chưa từng có, dù một số thành viên Hội đồng Bảo an đang cân nhắc phủ quyết.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: mỹ NATO Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran
Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ
NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic
NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus
Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran
Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ