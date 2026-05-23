Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã trao đổi về các ưu tiên chiến lược của liên minh, bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Hai bên cũng thảo luận việc Mỹ phản đối các biện pháp bảo hộ có nguy cơ làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của NATO, làm suy yếu nền công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương và ảnh hưởng tới khả năng cung cấp thiết bị cho quân đội.

Phát biểu trước báo giới, ông Mark Rutte cho biết một trong những chủ đề trọng tâm hiện nay là bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran bị cáo buộc tìm cách áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Mark Rutte nhấn mạnh nhiều nước thành viên NATO cho rằng việc tự do hàng hải bị “xâm phạm” là điều không thể chấp nhận được. Các nước NATO cũng thừa nhận Mỹ đã làm suy yếu năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa của Iran, điều quan trọng đối với an ninh tại Trung Đông, châu Âu và toàn thế giới.

Tổng thư ký NATO cũng cảm ơn Washington vì tiếp tục duy trì dòng viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn Patriot do các đồng minh châu Âu và Canada tài trợ.

Trong khi đó, ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO liên quan các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo NATO thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh Mỹ tiếp tục rà soát việc triển khai lực lượng quân sự tại châu Âu nhằm đáp ứng các cam kết toàn cầu, song khẳng định đây không phải hành động “trừng phạt” đồng minh. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết các cuộc đàm phán hiện mới chỉ đạt “một chút tiến triển”. Theo ông Rubio, Washington sẽ tiếp tục yêu cầu Tehran giải quyết vấn đề làm giàu uranium và kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Rubio cáo buộc Iran đang tìm cách thiết lập hệ thống thu phí tại tuyến hàng hải quốc tế này và vận động Oman tham gia cơ chế đó. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Bahrain đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một nghị quyết liên quan tự do hàng hải tại eo biển Hormuz với số lượng nước đồng bảo trợ nhiều chưa từng có, dù một số thành viên Hội đồng Bảo an đang cân nhắc phủ quyết.